노모 손 빌려 삭발한 박민식…“배신의 정치 발 못 붙이도록 결사항전”

무소속 한동훈 후보 “윤어게인으로 정권 되찾을 수 있나”

부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 박민식 국민의힘 후보가 공식선거운동 첫날인 21일 출정식에서 삭발했다.

박 후보는 이날 부산 북구 구포시장 인근 쌈지공원에서 열린 출정식에서 “저 박민식 오늘 제 정치생명을 건 최후의 출정을 선언한다”며 “이번 싸움은 오만한 한동훈의 배신의 정치를 끝장내고 위선으로 가득 찬 민주당 하정우와 이재명 정부를 꺾기 위한 사투”라고 말했다.

박 후보는 출정식 도중 “이 한 몸을 던지겠다는 각오를 저 자신에게 주기 위해 머리를 깎겠다”며 “구포시장 월남댁인 저희 어머니께 오늘 아침에 허락을 받았다”고 말했다.

이어 박 후보의 모친은 이발기를 들고 박 후보의 머리를 깎기 시작했다. 박 후보는 삭발을 마친 뒤 어머니와 포옹하면서 눈물을 떨구는 모습을 보이기도 했다.

박 후보는 삭발을 결정한 데 대해 “싸구려 동정표를 얻기 위해서 하는 것이 아니라, 북구를 지켜야겠다는 결사 항전의 태도”라고 했다.

박 후보는 “단일화, 단일화하는데, 단일화는 결단코 없다”면서 “끝까지 가서 반드시 이긴다”고 말했다. 그는 “어머니 앞에서 자식이 머리를 밀지언정, 배신과 약탈, 기생의 정치가 우리 북구에 발붙이는 일은 결코 용납하지 않겠다는 결사 항전의 의지”라고 말했다.

한동훈 무소속 후보는 같은 장소에서 1시간 30분쯤 뒤에 열린 출정식을 마친 뒤 기자들과 만나 “(박 후보는) 하정우 후보가 당선되더라도 한동훈을 막아야겠다는 입장이 분명한 것 같다”고 말했다.

한 후보는 출정식 연설에서 “‘한동훈은 윤석열의 배신자’라는 얘기를 나는 어물쩍 피해 가지 않는다”며 “나는 윤석열이 아니라 대한민국과 국민을 선택했다”고 말했다. 한 후보는 “윤어게인과 같은 생각으로 우리 보수가 정권을 되찾아올 수 있겠나. 다음 정권도 헌납할 것”이라고 말했다.