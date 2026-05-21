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이스라엘 당국, 가자지구 구호선단 활동가 수백명 추방 절차 진행 중

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본문 요약

이스라엘 당국이 가자지구 구호선단에 탑승했다 체포된 활동가 수백명을 석방하는 절차를 진행 중이라고 21일 AP통신이 전했다.

앞서 극우 성향의 이타마르 벤그비르 이스라엘 국가안보장관이 억류된 구호선단의 활동가들을 조롱하는 영상을 게시한 후 국제사회의 비난이 쏟아졌다.

벤그비르 장관이 공개한 영상에는 이스라엘 당국 요원으로 추정되는 이들이 활동가들의 머리를 강하게 눌러 내리는 모습 등이 담겼다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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이스라엘 당국, 가자지구 구호선단 활동가 수백명 추방 절차 진행 중

입력 2026.05.21 21:09

  • 배시은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이타마르 벤그비르 이스라엘 국가안보장관이 20일(현지시간) 구금된 가자지구 구호 탑승 활동가들을 조롱하는 영상을 자신의 SNS에 게시했다. AFP연합뉴스

이타마르 벤그비르 이스라엘 국가안보장관이 20일(현지시간) 구금된 가자지구 구호 탑승 활동가들을 조롱하는 영상을 자신의 SNS에 게시했다. AFP연합뉴스

이스라엘 당국이 가자지구 구호선단에 탑승했다 체포된 활동가 수백명을 석방하는 절차를 진행 중이라고 21일(현지시간) AP통신이 전했다.

아랍계 인권 법률 단체인 아달라는 이날 외국인 활동가 대부분이 추방을 위해 이스라엘 남부 도시 에일라트 인근의 민간 공항으로 이송되고 있다고 밝혔다. 아달라는 “모든 활동가가 지연 없이 안전하게 추방될 수 있도록 이송 과정을 모니터링하고 있다”고 덧붙였다.

활동가들은 추방에 앞서 이스라엘 크치오트 교도소에 구금됐다가 석방됐다.

하칸 피단 튀르키예 외교장관은 이날 성명을 통해 “특별 전세기를 통해 자국민과 제3국 참여자들을 튀르키예로 데려올 계획”이라고 밝혔다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 전날 활동가들을 신속히 추방하라 지시했다고 밝힌 바 있다.

앞서 극우 성향의 이타마르 벤그비르 이스라엘 국가안보장관이 억류된 구호선단의 활동가들을 조롱하는 영상을 게시한 후 국제사회의 비난이 쏟아졌다. 벤그비르 장관이 공개한 영상에는 이스라엘 당국 요원으로 추정되는 이들이 활동가들의 머리를 강하게 눌러 내리는 모습 등이 담겼다.

40여개국의 친팔레스타인 활동가 약 430명은 이스라엘군의 해상 봉쇄를 뚫고 가자지구에 구호품을 전달하기 위해 50여척의 선박에 나눠 타고 출항했다.

“끔찍” “경악” “비열”···조롱 일삼는 이스라엘 극우 장관에 전 세계서 십자포화 쏟아져

이스라엘 극우 정치인 이타마르 벤그비르 이스라엘 국가안보장관이 가자지구 구호선단에 탑승했다 체포된 활동가들을 조롱하는 영상을 게시한 후 국제사회의 비난이 쏟아지고 있다. 조르자 멜로니 이탈리아 총리는 20일(현지시간) “벤그비르 장관의 모습은 용납할 수 없는 것”이라며 “많은 이탈리아 국민을 포함한 시위대가 인간의 존엄성을 침해받는 것을 절대 용납할 ...

https://www.khan.co.kr/article/202605211704001#ENT

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