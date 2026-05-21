시진핑 방북 땐 북·중관계 ‘복원’…북·미관계도 ‘물꼬’ 트이나

‘내주 초 방문’ 보도 나와…청 “관련 동향 주시, 건설적 역할 기대” 경제 협력·교류 확대 논의할 듯…북한과의 관계 ‘관리’ 목적 해석

시진핑 중국 국가주석이 이르면 다음주 북한을 방문할 가능성이 거론되고 있다. 시 주석이 방북한다면 2019년 6월 이후 7년 만으로, 한반도와 동북아 정세에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보인다.



청와대 관계자는 21일 시 주석 방북 가능성과 관련해 “관련 동향을 주시하고 있다”며 “정부는 북·중 간 교류가 한반도 평화와 안정에 기여하는 방향으로 이루어지기를 희망하며 중국이 한반도 문제와 관련해 건설적 역할을 해나가길 기대한다”고 말했다.



미국 시사주간지 타임은 20일(현지시간) “시 주석이 이르면 다음주 초 북한을 국빈방문할 예정”이라고 보도했다.



정부도 왕이 중국 공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장의 지난달 방북과 중국 항공사의 베이징~평양 노선 운항 재개 등 북·중 교류가 활발해지는 상황을 주시하며, 시 주석의 방북 가능성을 염두에 두고 있었던 것으로 전해졌다.



시 주석이 방북한다면 2019년 6월 이후 두 번째로, 북·중관계 복원을 상징하는 장면이 될 것이라는 전망이 나온다. 올해는 북·중 우호조약 체결 65주년으로, 사회주의권 국가들이 중시하는 정주년(5·10년 단위로 꺾어지는 해)에 해당한다. 북·중 우호조약은 한 국가가 무력 침공을 당하면 다른 국가가 군사적 원조를 제공한다는 내용을 담고 있다. 경제·인적 교류 활성화 등 북·중관계를 강화하기 위한 방안이 주로 논의될 것으로 보인다.



미·중 정상회담 직후인 현시점에 시 주석이 방북한다면 북·미관계에 물꼬가 트이는 계기가 될 수 있다는 기대도 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 시 주석과의 회담에서 북·미 대화 재개를 위한 역할을 당부했을 가능성이 있다.



정동영 통일부 장관은 기자들과 만나 시 주석이 방북한다면 북·미 대화가 “당연히 논의될 것”이라며 “동북아 정세의 지각변동 앞에서 한반도의 안정, 평화, 공동번영을 전략적으로 깊이 고민해야 할 때”라고 말했다. 정부 고위 당국자는 “지금으로선 (북·미 간에) 특별한 접촉은 있지 않은 것으로 생각한다”고 했다.



지난 20일 베이징에서 중·러 정상회담이 개최된 만큼 시 주석의 방북은 북·중·러 협력이 강화하는 결과로 이어질 가능성도 있다. 북·중·러 정상은 지난해 9월 베이징에서 열린 중국 전승절 80주년 열병식 때 톈안먼 망루에 나란히 올랐다.



전문가들 사이엔 시 주석이 방북한다면 북·미관계 개선이나 북·중·러 협력 차원보다는 중국이 북한과의 관계를 관리하려는 목적이 더 클 것이라는 관측이 나왔다. 김흥규 아주대 미중정책연구소 소장은 “현재 중국의 최대 관심사는 미·중관계의 안정적 관리”라며 “북한의 대륙간탄도미사일(ICBM) 발사 등이 미·중관계에 변수가 되는 것을 원치 않는 중국은 투자 등 교류·협력 강화로 북한을 관리하는 데 중점을 둘 것”이라고 밝혔다.



주재우 경희대 중국어학과 교수는 “현재 미국과 북한은 서로에게 얻을 수 있는 게 없는 상황”이라며 “북한은 핵보유국 인정을 요구하고 있고, 북한이 핵 군축을 하더라도 미국이 대가로 제재 해제나 수교를 해주는 건 굉장히 큰 부담”이라고 했다. 두진호 국가전략연구원 유라시아센터장은 “북한이 러시아와의 관계에 쏠려 있는 상황을 정리하려는 의도도 있을 수 있다”며 “북·중·러 3국은 장관급 수준에서의 회의체도 없어서 3국 협력 차원이라고 보는 것은 시기상조”라고 말했다.

