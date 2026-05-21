창간 80주년 경향신문

“반드시 투표” 73.6%…선관위, 유권자 의식 조사

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

6·3 지방선거 유권자의 73.6%가 '반드시 투표하겠다'고 답했다는 중앙선거관리위원회의 조사 결과가 나왔다.

선관위는 전국 만 18세 이상 유권자 1533명을 대상으로 지난 11~12일 실시한 유권자 의식조사 결과를 21일 공개했다.

73.6%가 '반드시 투표하겠다'고 한 것은 최근 세 차례 지방선거를 앞두고 한 의식조사들 중 가장 높은 수치다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“반드시 투표” 73.6%…선관위, 유권자 의식 조사

입력 2026.05.21 21:19

수정 2026.05.21 21:20

펼치기/접기
  • 이예슬 기자

  • 기사를 재생 중이에요

6·3 지방선거 유권자의 73.6%가 ‘반드시 투표하겠다’고 답했다는 중앙선거관리위원회의 조사 결과가 나왔다. 선관위는 전국 만 18세 이상 유권자 1533명을 대상으로 지난 11~12일 실시한 유권자 의식조사 결과를 21일 공개했다.

73.6%가 ‘반드시 투표하겠다’고 한 것은 최근 세 차례 지방선거를 앞두고 한 의식조사들 중 가장 높은 수치다. 2022년 지방선거 때는 69.8%, 2018년에는 70.9%였다.

‘반드시 투표하겠다’는 비율을 연령대별로 보면 60대와 70대 이상이 각각 82.7%로 가장 높았다. 이어 50대(78.8%), 40대(74.0%), 30대(67.8%) 순이었다. 18~29세는 51.2%로 가장 낮았다.

이번 선거에 ‘관심 있다’는 응답은 78.3%로, 2022년 조사(77.9%)보다 0.4%포인트 높았다.

투표 의향이 있는 유권자 중 ‘사전투표일에 투표할 것’이라고 답한 사람은 39.4%로, 2022년 지방선거(45.2%)와 2024년 총선(41.4%) 당시 조사 결과보다는 낮았다.

사전투표를 하려는 이유로는 ‘편리해서’가 39.6%로 가장 많았다. ‘미리 투표하고 선거일에 다른 용무를 보려고’(26.4%), ‘선거일에 부득이한 사정으로 투표할 수 없어서’(15.6%)가 뒤를 이었다.

유권자들은 자치단체장을 선택하는 기준으로 정책·공약(26.5%)을 최우선으로 꼽았다. 이어 능력·경력(25.6%), 소속 정당(22.8%), 도덕성(16.9%) 순이었다.

조사는 선관위가 갤럽에 의뢰해 전화면접 방식으로 실시됐다. 표본은 무선전화 가상번호(89.8%), 유선전화 RDD(10.2%)를 활용했다(중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참고).

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글