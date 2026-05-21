“반드시 투표” 73.6%…선관위, 유권자 의식 조사

6·3 지방선거 유권자의 73.6%가 ‘반드시 투표하겠다’고 답했다는 중앙선거관리위원회의 조사 결과가 나왔다. 선관위는 전국 만 18세 이상 유권자 1533명을 대상으로 지난 11~12일 실시한 유권자 의식조사 결과를 21일 공개했다.



73.6%가 ‘반드시 투표하겠다’고 한 것은 최근 세 차례 지방선거를 앞두고 한 의식조사들 중 가장 높은 수치다. 2022년 지방선거 때는 69.8%, 2018년에는 70.9%였다.



‘반드시 투표하겠다’는 비율을 연령대별로 보면 60대와 70대 이상이 각각 82.7%로 가장 높았다. 이어 50대(78.8%), 40대(74.0%), 30대(67.8%) 순이었다. 18~29세는 51.2%로 가장 낮았다.



이번 선거에 ‘관심 있다’는 응답은 78.3%로, 2022년 조사(77.9%)보다 0.4%포인트 높았다.



투표 의향이 있는 유권자 중 ‘사전투표일에 투표할 것’이라고 답한 사람은 39.4%로, 2022년 지방선거(45.2%)와 2024년 총선(41.4%) 당시 조사 결과보다는 낮았다.



사전투표를 하려는 이유로는 ‘편리해서’가 39.6%로 가장 많았다. ‘미리 투표하고 선거일에 다른 용무를 보려고’(26.4%), ‘선거일에 부득이한 사정으로 투표할 수 없어서’(15.6%)가 뒤를 이었다.



유권자들은 자치단체장을 선택하는 기준으로 정책·공약(26.5%)을 최우선으로 꼽았다. 이어 능력·경력(25.6%), 소속 정당(22.8%), 도덕성(16.9%) 순이었다.



조사는 선관위가 갤럽에 의뢰해 전화면접 방식으로 실시됐다. 표본은 무선전화 가상번호(89.8%), 유선전화 RDD(10.2%)를 활용했다(중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참고).

