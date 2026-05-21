이란 최고지도자 “우라늄 해외 반출 안 돼”···종전 협상 멀어지나

아야톨라 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자가 이란이 보유한 고농축 우라늄을 해외로 반출해서는 안 된다는 지시를 내린 것으로 전해졌다. 미국과 이란의 휴전 협상이 공전하는 가운데 이란 지도부가 더욱 강경한 입장을 취하면서 합의가 멀어질 수 있다는 전망이 나온다.

로이터통신은 21일(현지시간) 이란 고위 소식통 2명을 인용해 모즈타바가 이같이 지시했다고 보도했다.

익명을 요구한 이란 소식통은 “최고지도자의 지침과 체제 내부 공감대는 농축우라늄 비축분을 해외로 반출해서는 안 된다는 것”이라 말했다.

이란 고위 소식통 2명은 이란 지도부가 현재의 휴전 상황에 관해 미국이 공습 재개 전 안도감을 조성하려는 전략이라는 의심을 하고 있다고도 전했다. 또한 이란 지도부는 우라늄 해외 반출 시 미국과 이스라엘의 공격에 더 취약해질 것이라고 우려하는 것으로 알려졌다.

양측은 일부 쟁점에 관해 이견을 좁히기 시작했으나 핵 프로그램과 관련해서는 여전히 입장 차가 있는 것으로 알려졌다. 미국은 이란에 고농축 우라늄 반출에 합의할 것을 거듭 요구해왔다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 이란과의 협상에 관해 “며칠을 더 기다릴 수 있다”면서도 “원하는 답을 얻지 못하면 상황이 매우 빠르게 악화할 것”이라고 말했다. 그는 미 해안경비대사관학교 졸업식 연설에서 “우리는 이란 문제에서 마지막 단계에 와 있다”며 “합의를 하거나, 혹은 우리가 다소 거친 일을 하게 될 것”이라고 말했다.