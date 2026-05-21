익선동 ‘깜짝 방문’ 이 대통령 “거기 커피 아니죠?”…‘거기’는 어디?

이재명 대통령이 21일 저녁 예고에 없던 서울 종로구 익선동을 찾아 참모들과 ‘야장(야외 영업) 문화를 즐겼다.

이 대통령은 이날 서울 돈의동 쪽방촌 방문을 마친 이후 익선동 한옥 거리와 갈매기 골목 등을 찾았다.

이 대통령은 강훈식 대통령비서실장과 권혁기 청와대 의전비서관, 강유석 수석대변인 등 참모들과 함께 카페 골목을 둘러보며 일대를 찾은 시민, 외국인 관광객들과 반갑게 인사를 나눴다.

이 대통령은 카페 골목을 구경하다 “고유가 지원금으로 식사 중”이라는 시민에게는 “잘하셨다. 동네에 돈이 돌아야지”라고 말했다고 강 수석대변인은 전했다.

이 대통령은 이어 참모들과 고깃집을 찾아 노상에 차려진 테이블에서 저녁식사를 했다.

이 대통령은 저녁식사 이후 인근 카페를 찾아 키오스크로 따뜻한 아메리카노를 주문하면서 “거기 커피는 아니지요?”라고 묻기도 했다고 강 수석대변인은 전했다.

‘거기 커피’라는 표현은 최근 5·18광주민주화운동 기념일에 ‘탱크데이’ 이벤트를 벌여 지탄을 받은 스타벅스코리아를 염두에 둔 것으로 보인다.

강훈식 대통령비서실장은 이날 엑스에 익선동 방문 사진을 게시하며 함께 올린 글에서 “역대 대통령 최초로 노상에서 식사했다는 이야기를 끝내고 나서야 듣는다”며 “역대급 인파에 경호처 여러분께서 크게 고생한 날이지만, 계속 가시겠지요”라고 했다.