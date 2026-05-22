이젠 배달까지···‘배민’ 눈독 들이는 네이버, 쿠팡 제치고 커머스 생태 강화 이뤄낼까

네이버가 우버 등과 협력해 배달의민족 지분을 취득하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 배민이 가진 ‘퀵커머스’ 역량을 활용해 커머스 생태계를 강화하고, 경쟁자인 쿠팡을 견제하려는 포석으로 보인다. 다만 비용 부담과 배달앱 시장의 자체 리스크가 변수가 될 수 있다.

21일 업계에 따르면, 네이버는 배달의민족 운영사인 우아한형제들 지분 일부를 취득하는 방안을 검토하고 있다.

네이버는 최근 미국 플랫폼기업 우버와 우버 8, 네이버 2의 비율로 컨소시엄을 꾸려 우아한형제들 지분을 공동 취득하는 방안을 논의한 것으로 전해졌다. 모기업 딜리버리히어로의 우아한형제들 매각 희망가는 8조원 수준이다. 네이버의 부담액은 1조6000억원인 셈이다. 우버 외에 다른 기업과 컨소시엄을 꾸리거나, 우선 사업 제휴만 진행하는 방안도 열려 있다.

네이버는 코로나19 팬데믹 기간 동안 배달 플랫폼 시장이 급격히 커지자 2022년 관련 시장 진출을 검토했으나 ‘플랫폼의 문어발식 확장’이라는 비판을 의식해 실행에 옮기지는 않았다. 하지만 최근 커머스 기능 강화에 나서면서 다시 배달 시장에 눈독을 들이고 있다.

인수가 이뤄지면 네이버의 커머스 생태계도 한층 강화될 것으로 보인다. 배민은 지난달 기준 월간활성이용자수가 2341만명에 달하는 배달시장 1위 사업자다. 네이버는 그간 네이버 지도·페이 서비스 등으로 축적한 막대한 검색·리뷰·결제 데이터를 갖고 있다. 두 회사의 사업 모델을 결합하면 검색부터 배달까지 한 곳에서 진행하는 생태계가 만들어질 수 있다. 또 배민 B마트(퀵커머스서비스)과 사업채널을 공유하는 등의 생태계 확장도 기대해볼 수 있다.

커머스 분야에서 경쟁 중인 쿠팡을 견제한다는 포석도 깔려 있다. 지난 1분기 네이버쇼핑·플레이스 등 서비스 매출은 전년대비 35.6% 늘었다. 지난해 개인정보유출 사태 이후 쿠팡 회원탈퇴가 늘면서 반사 이익을 봤다는 분석이 많다.

문제는 비용 부담이다. 현재 네이버는 두나무와 네이버파이낸셜 간 포괄적 주식교환도 진행하고 있다. 주식 교환이라 당장 현금 부담은 적지만 결합이 완료되면 5년간 10조원 투자가 예정돼 있다. 인공지능(AI) 인프라 구축에 따른 비용도 크게 늘고 있다. 지난 1분기 설비투자(CAPEX) 비용은 4513억원으로 전년 동기대비 120.4% 증가했다.

배달앱 시장 성장세가 둔화되고 있는 것도 걸림돌이다. 온라인 음식서비스 거래액은 지난해 초 20% 안팎의 성장세를 기록했으나 올해 1분기 9%대로 성장률이 둔화됐다. 자영업자 중심으로 배달앱 수수료 체계에 대한 불만이 고조되고 있다는 점도 변수다. 더불어민주당 을지로위원회도 배달앱에 수수료 인하 등 상생안 제출을 압박하고 있다. 시장 수익성이 더 나빠질 수 있다는 뜻이다.

업계 관계자는 통화에서 “사업 채널을 공유하는 등의 전략적 제휴부터 지분 취득까지 다양한 방안이 검토되는 것으로 알고 있다”면서 “기존 네이버플레이스 기능과 배민의 ‘퀵커머스’ 기능을 연계하면 다양한 시너지가 날 수 있다고 판단한 것”이라고 말했다.