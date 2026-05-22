“같은 ETF 투자라도 은행·증권사는 달라” ·· 급증한 ETF에 민원도↑

금융감독원이 최근 폭발적으로 늘어난 상장지수펀드(ETF) 투자 관련 민원이 증가하고 있다면서 은행을 통해 ETF 거래를 할 경우 매매 가능 종목과 시점이 증권사와 다를 수 있음을 유의해야 한다고 밝혔다.

금감원은 21일 ‘주요 민원 사례로 알아보는 ETF 투자시 소비자 유의사항’을 안내했다. 올해 1분기 금감원에 접수된 ETF 관련 민원은 134건으로 1년 전(69건)보다 2배가량 늘었다.

금감원은 “은행이 판매하는 ETF 종목은 증권사와 달리 한정적이라 개인종합자산관리계좌(ISA)를 이전하기 전 확인이 필요하다고 당부했다.

금감원에 실제 접수된 민원 사례를 보면, 증권사의 중개형 ISA로 ETF 투자를 하던 A씨는 최근 은행 직원 권유로 기존 ISA를 해지하고 은행의 신탁형 ISA를 신설했다. 그러나 신탁형 ISA로는 기존 ISA로 투자하던 ETF 종목 거래가 불가능하다는 것을 뒤늦게 알았다.

금감원에 따르면 신탁형 ISA는 ETF 거래를 은행에 맡기고 해당 은행이 정한 ETF 종목만 거래할 수 있다. 고객이 직접 ETF 거래를 하고 현재 상장된 국내 ETF에 투자할 수 있는 중개형 ISA와는 다르다.

금감원은 “ISA 계좌를 통해 ETF를 거래하는 경우 금융사 별로 투자 가능한 종목이 다를 수 있으므로 금융사를 변경하기 전에 자신이 원하는 ETF 종목이 있는지 확인해야 한다”고 강조했다.

금감원은 또 은행의 특정금전신탁이나 퇴직연금계좌로 ETF를 거래할 경우 실시간 매매가 어렵다는 점을 유의해야 한다고 당부했다. 최근 금감원에는 은행을 통해 당일 매수한 ETF 종목을 당일 매도할 수 없다는 것을 제대로 설명받지 못했다는 민원도 접수됐다.

이를테면 은행의 퇴직연금계좌는 증권사에 개설된 은행 명의의 신탁 계좌를 한 번 더 거쳐 ETF 거래를 할 수 있다. 이 때문에 은행은 고객이 ETF 매도와 매수를 신청할 수 있는 시간대를 정해두고 있다. 금감원은 “약정 체결을 할 때 실제로 ETF가 매매되는 시점을 확인해야 한다”고 말했다.

금감원은 또 연금저축계좌를 온라인이 아닌 영업점에서 개설한 뒤 ETF 거래를 하면 상대적으로 높은 수수료가 부과될 수 있고, 특정금전신탁을 통해 ETF에 투자하는 경우 자동매도서비스 가입 여부와 목표수익률을 확인해야 한다고 당부했다.