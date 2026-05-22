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전국 대체로 맑고 낮부터 기온 올라…낮 최고 27도

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본문 요약

금요일인 22일 제주도를 제외한 전국이 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠다.

이날 오전까지 경북 동해안에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

이날 오전 10시까지 강원산지와 전라도, 충북을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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전국 대체로 맑고 낮부터 기온 올라…낮 최고 27도

입력 2026.05.22 06:40

  • 반기웅 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 여의도 한강공원을 찾은 시민들이 그늘에서 휴식하고 있다. 정효진 기자

서울 여의도 한강공원을 찾은 시민들이 그늘에서 휴식하고 있다. 정효진 기자

금요일인 22일 제주도를 제외한 전국이 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠다. 오전에는 제주도에 비가 내리겠고, 오후 한때 전라도에는 소나기가 내리겠다.

전국 대부분 지역에 비구름이 물러가면서 기온은 평년 수준으로 오르겠다. 낮 최고 기온은 17~27도로 예보됐다. 기상청은 당분간 기온이 평년(최저 10~16도, 최고 22~27도)과 비슷하겠다고 전망했다.

제주도는 오전부터 오후 사이 5㎜ 미만의 비가 내리는 곳이 있겠다. 전남 북서부에는 오후 한때 소나기가 지나겠다. 예상 강수량은 5㎜ 미만이다. 이날 오전까지 경북 동해안에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

이날 오전 10시까지 강원산지와 전라도, 충북을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 서해 남부해상에는 바다 안개가 끼는 곳이 있어 조업하는 선박은 안전사고에 유의해야 한다.

기상청은 “일부 섬 지역에는 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가 끼면서 이슬비가 내리는 곳이 있겠다”며 “해상 안전사고에 유의하고, 해상교통 이용객은 사전에 운항정보를 확인해야 한다”고 당부했다.

이날 경상권 동해안과 남해안, 제주도 중심으로 순간풍속 시속 55km(산지 70km) 안팎의 강한 바람이 부는 곳이 있겠다.

대기 확산이 원활해지면서 미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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