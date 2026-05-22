‘김건희에 로저비비에 선물’ 김기현 부부, 오늘 첫 재판

김건희 여사에게 당대표 선거 지원 대가로 267만원 상당의 로저비비에 가방을 구매·제공한 혐의로 기소된 김기현 국민의힘 의원 부부의 첫 정식 재판이 22일 시작된다.

서울중앙지법 형사합의22부(조형우 부장판사)는 이날 오전 10시 청탁금지법 위반 혐의를 받는 김 의원과 아내 이모씨의 첫 공판을 연다. 지난해 12월 29일 기소 이후 세 차례 공판준비기일을 거쳐 약 5개월 만에 열리는 정식 공판이다.

김 의원 부부는 2023년 3월 8일 치러진 국민의힘 당대표 선거에서 통일교 신도들을 동원해 지원해준 대가로 같은 달 17일 김 여사에게 시가 267만원 상당의 로저비비에 클러치백 1개를 제공한 혐의를 받는다.

민중기 특별검사팀은 김 의원 부부가 대통령 직무와 관련한 일로 가방을 선물했다고 보고 청탁금지법 위반 혐의를 적용했다.

앞서 세 차례 열린 공판준비기일에서 김 의원 측은 가방을 준 사실은 인정했지만 부정한 청탁은 없었고, 사회적 예의 차원이었다며 혐의를 부인했다.

특검팀은 “공당의 당대표가 당대표 당선에 대한 대가로 대통령의 부인에게 명품 가방을 제공한 권력형 비리”라며 “대통령의 정치적 중립 의무 위반 및 당정 분리 파괴 등 정당 민주주의를 훼손하는 중대한 범죄”라고 했다.