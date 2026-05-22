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본문 요약

김건희 여사에게 당대표 선거 지원 대가로 267만원 상당의 로저비비에 가방을 구매·제공한 혐의로 기소된 김기현 국민의힘 의원 부부의 첫 정식 재판이 22일 시작된다.

김 의원 부부는 2023년 3월 8일 치러진 국민의힘 당대표 선거에서 통일교 신도들을 동원해 지원해준 대가로 같은 달 17일 김 여사에게 시가 267만원 상당의 로저비비에 클러치백 1개를 제공한 혐의를 받는다.

민중기 특별검사팀은 김 의원 부부가 대통령 직무와 관련한 일로 가방을 선물했다고 보고 청탁금지법 위반 혐의를 적용했다.

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‘김건희에 로저비비에 선물’ 김기현 부부, 오늘 첫 재판

입력 2026.05.22 07:32

  • 반기웅 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김기현 국민의힘 대표가 2023년 11월 13일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

김기현 국민의힘 대표가 2023년 11월 13일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

김건희 여사에게 당대표 선거 지원 대가로 267만원 상당의 로저비비에 가방을 구매·제공한 혐의로 기소된 김기현 국민의힘 의원 부부의 첫 정식 재판이 22일 시작된다.

서울중앙지법 형사합의22부(조형우 부장판사)는 이날 오전 10시 청탁금지법 위반 혐의를 받는 김 의원과 아내 이모씨의 첫 공판을 연다. 지난해 12월 29일 기소 이후 세 차례 공판준비기일을 거쳐 약 5개월 만에 열리는 정식 공판이다.

김 의원 부부는 2023년 3월 8일 치러진 국민의힘 당대표 선거에서 통일교 신도들을 동원해 지원해준 대가로 같은 달 17일 김 여사에게 시가 267만원 상당의 로저비비에 클러치백 1개를 제공한 혐의를 받는다.

민중기 특별검사팀은 김 의원 부부가 대통령 직무와 관련한 일로 가방을 선물했다고 보고 청탁금지법 위반 혐의를 적용했다.

앞서 세 차례 열린 공판준비기일에서 김 의원 측은 가방을 준 사실은 인정했지만 부정한 청탁은 없었고, 사회적 예의 차원이었다며 혐의를 부인했다.

특검팀은 “공당의 당대표가 당대표 당선에 대한 대가로 대통령의 부인에게 명품 가방을 제공한 권력형 비리”라며 “대통령의 정치적 중립 의무 위반 및 당정 분리 파괴 등 정당 민주주의를 훼손하는 중대한 범죄”라고 했다.

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