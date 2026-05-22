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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 폴란드에 미군 병력 5000명을 추가 배치하겠다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 21일 SNS 트루스소셜에 "내가 지지했던 카롤 나브로츠키 현 폴란드 대통령의 성공적인 선거와 그와의 관계를 고려해 미국은 폴란드에 추가 병력 5000명을 파견할 것"이라고 적었다.

트럼프 대통령의 발언이 최근 철수가 발표된 주독 미군 5000명을 폴란드로 재배치하겠다는 뜻인지, 폴란드 배치가 연기된 병력 4000명의 배치를 재개하겠다는 의미인지는 확실하지 않다.

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트럼프 “폴란드에 병력 5000명 추가 배치”

입력 2026.05.22 07:37

  • 최경윤 기자

  • 기사를 재생 중이에요

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 폴란드에 미군 병력 5000명을 추가 배치하겠다고 밝혔다. 다만 구체적인 배치 방식은 공개하지 않았다.

트럼프 대통령은 21일(현지시간) SNS 트루스소셜에 “내가 지지했던 카롤 나브로츠키 현 폴란드 대통령의 성공적인 선거와 그와의 관계를 고려해 미국은 폴란드에 추가 병력 5000명을 파견할 것”이라고 적었다.

트럼프 대통령의 발언이 최근 철수가 발표된 주독 미군 5000명을 폴란드로 재배치하겠다는 뜻인지, 폴란드 배치가 연기된 병력 4000명의 배치를 재개하겠다는 의미인지는 확실하지 않다.

트럼프 대통령은 앞서 독일 주둔 미군 5000명을 철수시키겠다고 밝힌 바 있다. 나브로츠키 대통령은 독일에서 철수하는 미군을 폴란드로 보내 달라고 공개적으로 요청해왔다. 트럼프 대통령은 지난 5일 주독미군을 감축해 폴란드에 재배치할 가능성을 시사하기도 했다.

미국이 폴란드에 육군 병력 4000명을 배치하려던 계획을 취소했다는 보도가 최근 나왔다. J D 밴스 미국 부통령은 지난 19일 “병력 감축이 아니라 통상적인 순환 배치 연기”라며 “해당 부대를 어디에 배치할지는 아직 최종 결정되지 않았다”고 말했다.

현재 폴란드에는 미군 약 500명이 상시 주둔하고 있다. 순환 배치 병력까지 포함하면 규모는 약 1만명이다.

폴란드 가던 미군, 돌연 ‘스톱’···미군도 놀란 트럼프 감축 속도

미국 국방부가 폴란드 배치 예정이던 4000명 규모의 미 육군 기갑부대 파병을 돌연 취소했다. 이미 병력과 장비 일부가 유럽으로 이동 중이던 상황에서 내려진 결정이다. 유럽 주둔 미군 축소는 예고돼 있었지만, 실제 감축 속도가 예상보다 훨씬 빠르게 진행되면서 미군 내부와 북대서양조약기구(나토) 동맹국들 사이에서 당혹감이 커지고 있다. 미국 군사전문매체...

https://www.khan.co.kr/article/202605141539001

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