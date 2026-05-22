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이란 매체 “미·이란, 메시지 교환 중”···농축 우라늄 문제는 여전히 쟁점

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본문 요약

미국과 이란이 파키스탄의 중재 아래 종전 협상과 관련한 메시지를 교환하고 있다는 보도가 나왔다.

하지만 협상의 핵심 쟁점 중 하나인 이란의 농축 우라늄을 둘러싼 이견은 쉽게 좁혀지지 않을 것으로 보인다.

이란 반관영 ISNA통신은 22일 "파키스탄의 중재로 미국과 이란 간 메시지 교환을 하고 있다"며 "이는 합의의 틀을 만들기 위한 것"이라고 전했다.

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이란 매체 “미·이란, 메시지 교환 중”···농축 우라늄 문제는 여전히 쟁점

입력 2026.05.22 08:32

  • 최경윤 기자

  • 기사를 재생 중이에요

21일(현지시간) 이란 수도 테헤란 엥겔랍 광장에 아야톨라 알리 하메네이 전 이란 최고지도자와 에브라힘 라이시 전 이란 대통령 등의 모습이 그려진 그림이 걸려 있다. EPA연합뉴스

21일(현지시간) 이란 수도 테헤란 엥겔랍 광장에 아야톨라 알리 하메네이 전 이란 최고지도자와 에브라힘 라이시 전 이란 대통령 등의 모습이 그려진 그림이 걸려 있다. EPA연합뉴스

미국과 이란이 파키스탄의 중재 아래 종전 협상과 관련한 메시지를 교환하고 있다는 보도가 나왔다. 하지만 협상의 핵심 쟁점 중 하나인 이란의 농축 우라늄을 둘러싼 이견은 쉽게 좁혀지지 않을 것으로 보인다.

이란 반관영 ISNA통신은 22일(현지시간) “파키스탄의 중재로 미국과 이란 간 메시지 교환을 하고 있다”며 “이는 합의의 틀을 만들기 위한 것”이라고 전했다.

이란 고위 관계자는 로이터통신에 “미국과 합의는 아직 이뤄지지 않았다”면서도 “이견은 좁혀졌다”고 말했다. 다만 앞선 종전 협상의 핵심 쟁점이었던 농축 우라늄 문제와 이란의 호르무즈 해협 통제권 문제는 여전히 남아 있다고 했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 이란의 고농축 우라늄에 대해 “우리가 확보할 것”이라고 말한 바 있다.

교착 상태에 빠졌던 미·이란 종전 협상은 최근 재개될 조짐을 보이고 있다. 아심 무니르 파키스탄군 총사령관은 전날 이란 수도 테헤란을 방문했다. 파키스탄 내 실세로 꼽히는 무니르 총사령관은 지난달 미·이란 종전 협상에서도 핵심 역할을 한 것으로 알려졌다.

앞서 지난 16일과 20일에는 모신 나크비 파키스탄 내무부 장관도 테헤란을 찾아 마수드 페제시키안 이란 대통령과 에스칸다르 모메니 이란 내무장관 등과 만났다.

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