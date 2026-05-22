충북 과수화상병 13곳으로 확산···청주서 추가 감염 이어져

충북 지역에서 과수화상병이 빠르게 확산하고 있다.

충북도는 지난 21일 청주시 상당구 미원면 사과 과수원 8개 농가(총 2㏊)에서 과수화상병 감염이 확인됐다고 22일 밝혔다.

이에 따라 과수화상병 감염이 확인된 농가는 청주 9곳(2.46㏊), 충주 3곳(0.79㏊), 음성 1곳(0.2㏊) 등 모두 13곳으로 늘었다.

농정당국은 지난 15일 충주시 대소원면 과수원에서 올해 첫 발생이 확인된 이후 급속히 확산하는 추세를 보이자 발생 과수원 출입을 제한하고, 감염 나무 제거와 생석회 살포, 매몰 처리 등 방제 작업을 하고 있다.

방제 지침상 감염된 과수가 5% 이상이면 폐원한 뒤 모든 나무를 매몰하고, 그 미만이면 감염된 나무만 제거한다.

세균성 병인 ‘과수화상병’은 주로 사과와 배 등 장미과 식물에서 발생한다.

감염되면 잎과 꽃, 가지, 줄기, 과일 등이 붉은 갈색이나 검은색으로 변하고 마르는 증상이 나타난다.

과수화상병 관련 신고는 대표전화(1833-8572)나 시·군 농업기술센터 등 관계기관으로 하면 된다.