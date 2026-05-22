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충북 과수화상병 13곳으로 확산···청주서 추가 감염 이어져

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충북 지역에서 과수화상병이 빠르게 확산하고 있다.

충북도는 지난 21일 청주시 상당구 미원면 사과 과수원 8개 농가에서 과수화상병 감염이 확인됐다고 22일 밝혔다.

이에 따라 과수화상병 감염이 확인된 농가는 청주 9곳, 충주 3곳, 음성 1곳 등 모두 13곳으로 늘었다.

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충북 과수화상병 13곳으로 확산···청주서 추가 감염 이어져

입력 2026.05.22 09:45

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

배나무 과수화상병 증상. 연합뉴스.

배나무 과수화상병 증상. 연합뉴스.

충북 지역에서 과수화상병이 빠르게 확산하고 있다.

충북도는 지난 21일 청주시 상당구 미원면 사과 과수원 8개 농가(총 2㏊)에서 과수화상병 감염이 확인됐다고 22일 밝혔다.

이에 따라 과수화상병 감염이 확인된 농가는 청주 9곳(2.46㏊), 충주 3곳(0.79㏊), 음성 1곳(0.2㏊) 등 모두 13곳으로 늘었다.

농정당국은 지난 15일 충주시 대소원면 과수원에서 올해 첫 발생이 확인된 이후 급속히 확산하는 추세를 보이자 발생 과수원 출입을 제한하고, 감염 나무 제거와 생석회 살포, 매몰 처리 등 방제 작업을 하고 있다.

방제 지침상 감염된 과수가 5% 이상이면 폐원한 뒤 모든 나무를 매몰하고, 그 미만이면 감염된 나무만 제거한다.

세균성 병인 ‘과수화상병’은 주로 사과와 배 등 장미과 식물에서 발생한다.

감염되면 잎과 꽃, 가지, 줄기, 과일 등이 붉은 갈색이나 검은색으로 변하고 마르는 증상이 나타난다.

과수화상병 관련 신고는 대표전화(1833-8572)나 시·군 농업기술센터 등 관계기관으로 하면 된다.

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