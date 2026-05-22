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본문 요약

대전시는 다음달 13~14일 동구 상소동 오토캠핑장에서 초여름 캠핑 시즌을 맞아 대전 주요 관광지와 캠핑장을 연계한 숙박형 캠핑 프로그램 '2026 꿀잼대전 힐링캠프' 1회차를 개최한다고 22일 밝혔다.

단순한 캠핑 행사를 넘어 관광과 체험, 지역 콘텐츠를 함께 즐길 수 있는 가족 참여형 프로그램으로, 대전의 다양한 매력을 오감으로 경험할 수 있도록 구성됐다.

특히 이번 행사에서는 시가 출시한 '꿈돌이 꾸러미' 재료와 전통시장에서 직접 구입한 지역 먹거리를 활용한 '캠핑 요리대회'가 진행된다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“꿈돌이와 캠핑 즐긴다”···대전시, 6월 상소동서 ‘힐링캠프’ 개최

입력 2026.05.22 09:50

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

오토캠핑장서 가족 체험형 프로그램 운영

꿈돌이와 함께 떠나는 힐링 캠핑 홍보물. 대전시 제공

꿈돌이와 함께 떠나는 힐링 캠핑 홍보물. 대전시 제공

대전시는 다음달 13~14일 동구 상소동 오토캠핑장에서 초여름 캠핑 시즌을 맞아 대전 주요 관광지와 캠핑장을 연계한 숙박형 캠핑 프로그램 ‘2026 꿀잼대전 힐링캠프’ 1회차를 개최한다고 22일 밝혔다.

올해로 4회째를 맞는 이번 힐링캠프는 ‘초록빛 자연 속, 꿈돌이와 함께하는 특별한 대전 여행’을 주제로 열린다. 단순한 캠핑 행사를 넘어 관광과 체험, 지역 콘텐츠를 함께 즐길 수 있는 가족 참여형 프로그램으로, 대전의 다양한 매력을 오감으로 경험할 수 있도록 구성됐다.

특히 이번 행사에서는 시가 출시한 ‘꿈돌이 꾸러미’ 재료와 전통시장에서 직접 구입한 지역 먹거리를 활용한 ‘캠핑 요리대회’가 진행된다. 참가 가족들은 각자의 조리법을 선보이며 추억을 만들고 지역 식재료와 전통시장의 매력도 함께 체험할 수 있을 것으로 기대된다.

이 밖에도 꿈돌이 엽서 만들기, 페이스페인팅, 버블쇼 공연 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다양한 체험·공연 프로그램이 마련돼 초여름 캠핑장의 분위기를 더할 예정이다.

이번 1회차 캠핑 참가 신청은 오는 26~27일 진행된다. 개인 차량과 텐트 등 캠핑 장비를 보유한 가족 단위 참가자라면 누구나 신청할 수 있으며 모집 규모는 총 40팀(4인 가족 기준)이다. 참가비는 팀당 5만원이다.

대전고향사랑기부제 기부자와 다자녀 가족, 외래 관광객, 기존 행사 미참여자는 우선 선발 대상이다. 자세한 내용 확인과 참가 신청은 온라인 접수페이지에서 가능하다.

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