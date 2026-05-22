로댕·피카소·류경채 한 자리에···KAIST 미술관서 만나는 ‘파리파’와 한국 근대미술

파리 미술부터 한국 서정 추상 흐름까지 조명

KAIST(카이스트·한국과학기술원)가 1900년 전후 프랑스 파리 미술과 한국 근대 미술의 흐름을 조망하는 특별전을 마련했다.

KAIST는 KAIST 미술관에서 파리 미술 컬렉션전 ‘로댕 드 파리’와 고(故) 류경채 화백 기획전 ‘마음의 시’를 동시 개최하고 있다고 22일 밝혔다.

1900년 전후 파리는 세계 각국의 예술가들이 모여 다양한 미술 사조를 실험하고 충돌시키던 예술의 중심지였다. 이들은 국적을 넘어 ‘파리파’로 불리며 국제적 예술 공동체를 형성했다.

KAIST 미술관 제3전시실에서는 이러한 격변기 파리 미술의 흐름을 보여주는 작품들이 전시된다. 오귀스트 로댕의 조각 ‘기둥 곁의 아담을 위한 습작’, 파블로 피카소의 도자기 ‘비둘기’, 마르크 샤갈의 판화 ‘노란 광대가 있는 서커스’ 등 KAIST 미술관이 기증받아 소장 중인 작품을 포함해 총 10점이 관람객을 맞고 있다.

제2전시실에서는 류경채 화백의 작품 세계를 통해 파리 근대 미술 사조가 일본을 거쳐 한국에 유입되는 과정을 소개한다. 당시 일본은 파리의 최신 미술을 적극적으로 수용했고 일제강점기 조선 화가들은 이를 매개로 서구 미술을 접했다. 다만 급진적인 실험보다는 제도권 안에서 점진적인 변화를 모색해야 했던 시대적 한계도 존재했다.

류경채 화백은 이러한 환경 속에서도 색채와 형태에 대한 새로운 탐구를 이어가며 한국적 서정 추상의 흐름을 형성했다는 평가를 받는다.

전시실에서는 KAIST 미술관이 기증받아 소장 중인 류경채 화백의 작품 28점과 함께 당시 미술 교과서, 그가 수상한 1949년 제1회 대한민국미술전람회(국전) 대통령상장 원본 등 한국 근대 미술사의 흐름을 보여주는 자료들도 유족 협찬으로 전시되고 있다.

파리 미술 컬렉션전은 오는 10월16일까지, 류경채 화백 기획전은 내년 2월26일까지 무료로 관람할 수 있다. 관람 시간은 평일 오전 10시부터 오후 5시까지다.