포스코인터, 미국 희토류·영구자석 통합 생산단지 구축 추진

엘리먼트와 합작법인 설립 추진 협약 체결 연 6000t 희토류 분리정제 공장 신설

포스코인터내셔널이 미국 현지 기업과 합작을 통해 미국 내 희토류 분리정제, 영구자석 통합 생산 사업에 본격 진출한다. 희토류는 전기차 모터, 로봇, 인공지능(AI) 데이터센터 등 첨단 산업에 활용되는 핵심 소재다.

포스코인터내셔널은 21일(현지시간) 미국 워싱턴에서 리엘리먼트와 미국 희토류 분리정제 생산 합작법인 설립 추진을 위한 협약을 체결했다고 밝혔다.

리엘리먼트는 희토류·핵심광물 분리정제 분야 선도 기업이다. 분리정제 중심의 독자 공정을 바탕으로 영구자석, 리튬이온 배터리, 산업·국방·기술 폐기물에서 회수한 재활용 소재와 광석, 염수, 석탄 부산물까지 다양한 원료를 처리해 고순도 제품으로 생산한다.

양사는 총 2억달러를 공동 투자해 미국 내 연 6000t 규모의 희토류 분리정제 공장을 신설하고 향후 영구자석까지 일관 생산하는 통합 단지를 구축한다. 포스코인터내셔널이 대주주로 합작법인 경영을 주도하고, 리엘리먼트는 분리정제 핵심 기술을 제공한다.

총 사업비 2억달러 가운데 1억달러는 공장·설비 구축 및 초기 운영자금으로 우선 투입된다. 나머지 1억달러는 향후 시장 수요에 따라 증설에 활용될 예정이다. 2027년 4분기 시범 생산을 거쳐 2028년 정식 양산을 목표로 한다.

포스코인터내셔널은 이번 투자로 단순한 분리정제 공장 설립을 넘어, 원료 조달부터 분리정제, 영구자석·전기차 구동 모터 코어 생산까지 이어지는 통합 가치사슬 구축의 핵심 기반이 될 것으로 기대하고 있다.

이계인 포스코인터내셔널 사장은 “이번 합작은 단순한 정제 공장 설립을 넘어, 원료에서 최종 소재까지 이어지는 미국 내 핵심광물 가치사슬 구축의 출발점”이라며 “양사의 글로벌 공급망 역량과 혁신적 분리정제 기술이 결합해 큰 시너지를 낼 것”이라고 밝혔다.

마크 젠슨 리엘리먼트 최고경영자는 “리엘리먼트의 분리정제 중심 플랫폼과 포스코인터내셔널의 글로벌 역량·산업 규모가 결합해, 시장 내 공급망 공백을 해소하는 통합 생산체계를 만들어 갈 것”이라며 “양사는 국가 안보, 청정에너지, 차세대 첨단 기술을 뒷받침하는 안정적 공급망을 함께 구축해 나갈 것”이라고 밝혔다.