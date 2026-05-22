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원주시, 캠핑장 연계 ‘콘텐츠형 시티투어버스’ 운행···5월 23일~10월 17일

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본문 요약

강원 원주시는 오는 23일부터 10월 17일까지 캠핑장과 관광지, 향토기업을 연계한 '콘텐츠형 시티투어버스'를 운영한다고 22일 밝혔다.

원주지역의 대표 관광지인 소금산그랜드밸리 방문을 시작으로 전통시장 투어를 거쳐 신림면 캠핑장으로 돌아오는 방식으로 진행된다.

'콘텐츠형 시티투어버스'는 이달부터 오는 10월 모두 6회에 걸쳐 운영된다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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원주시, 캠핑장 연계 ‘콘텐츠형 시티투어버스’ 운행···5월 23일~10월 17일

입력 2026.05.22 09:58

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

관광지·전통시장·향토기업 방문

콘텐츠형 시티투어버스 운행 안내문. 원주시 제공

콘텐츠형 시티투어버스 운행 안내문. 원주시 제공

강원 원주시는 오는 23일부터 10월 17일까지 캠핑장과 관광지, 향토기업을 연계한 ‘콘텐츠형 시티투어버스’를 운영한다고 22일 밝혔다.

이번 사업은 신림면 캠핑장을 찾은 관광객들이 체류하는 동안 원주의 관광·문화 콘텐츠를 경험할 수 있도록 마련됐다.

원주지역의 대표 관광지인 소금산그랜드밸리 방문을 시작으로 전통시장 투어(자유 중식·장보기 일정)를 거쳐 신림면 캠핑장으로 돌아오는 방식으로 진행된다.

‘콘텐츠형 시티투어버스’는 이달부터 오는 10월 모두 6회(5월 23·24일, 6월 20일, 9월 12일, 10월 3·17일)에 걸쳐 운영된다.

6월 20일과 9월 12일에는 소금산그랜드밸리 대신 현대 의료와 생명 과학을 체험할 수 있는 국립 강원 전문과학관을 방문하고, 마지막인 10월 17일에는 향토기업 단미푸드에서 이색적인 치즈 공장 체험을 진행할 예정이다.

자세한 사항은 원주시 관광과 마케팅팀(033-737-5123)으로 문의하면 된다.

원주시 관계자는 “이번 콘텐츠형 시티투어버스 운영이 관광객들에게 색다른 체류형 관광 경험을 제공하고, 지역 관광과 경제 활성화에 새로운 활력을 불어넣길 기대한다”라고 말했다.

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