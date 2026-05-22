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본문 요약

이란이 미국·이스라엘의 공습으로 타격받은 군수산업 기반을 예상보다 훨씬 빠르게 복구하고 있으며, 이미 드론 생산 일부를 재개한 것으로 미 정보당국이 평가했다고 CNN 방송이 21일 보도했다.

보도에 따르면 복수의 소식통은 이란이 지난 4월 초 시작된 휴전이 이어지는 가운데 미사일 기지와 발사대, 핵심 무기 체계 생산 시설을 빠르게 복구하고 있다고 판단하고 있다.

한 당국자는 일부 정보 평가에서 이란이 이르면 6개월 안에 드론 공격 능력을 완전히 복구할 수 있다는 전망도 나온다며 "미국 정보공동체가 예상했던 모든 복구 일정치를 뛰어넘었다"고 말했다고 CNN은 전했다.

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CNN “이란, 드론 생산 재개…4월 휴전 이후 미사일 기지 등 빠르게 회복 중”

입력 2026.05.22 10:15

  • 전현진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 2월 11일(현지시간) 이란 테헤란에서 열린 이슬람 혁명 47주년 기념식에서 전시된 샤헤드 드론. REUTERS연합뉴스

지난 2월 11일(현지시간) 이란 테헤란에서 열린 이슬람 혁명 47주년 기념식에서 전시된 샤헤드 드론. REUTERS연합뉴스

이란이 미국·이스라엘의 공습으로 타격받은 군수산업 기반을 예상보다 훨씬 빠르게 복구하고 있으며, 이미 드론 생산 일부를 재개한 것으로 미 정보당국이 평가했다고 CNN 방송이 21일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 복수의 소식통은 이란이 지난 4월 초 시작된 휴전이 이어지는 가운데 미사일 기지와 발사대, 핵심 무기 체계 생산 시설을 빠르게 복구하고 있다고 판단하고 있다.

한 당국자는 일부 정보 평가에서 이란이 이르면 6개월 안에 드론 공격 능력을 완전히 복구할 수 있다는 전망도 나온다며 “미국 정보공동체(IC)가 예상했던 모든 복구 일정치를 뛰어넘었다”고 말했다고 CNN은 전했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 대이란 폭격을 재개하면 이란이 미국의 역내 동맹국들에 다시 큰 위협이 될 수 있다는 관측이 나온다. 이란의 미사일 생산 능력이 전쟁 전보다 약해진 것은 사실이지만, 전투가 재개되면 드론 공격을 확대해 이스라엘과 걸프 국가들을 계속 타격할 수 있기 때문이다.

트럼프 대통령은 미·이란 간 종전 합의가 이뤄지지 않으면 군사작전을 재개할 수 있다고 여러 차례 경고해왔다. 이란의 최근 복구 양상을 보면 지난 2월 28일 시작된 미·이스라엘의 공습이 이란 군사력에 큰 타격을 줬다는 트럼프 행정부의 기존 주장에도 의문이 제기된다고 CNN은 전했다.

예상보다 빠르게 군사력을 복구할 수 있었던 배경으로 중국과 러시아의 지원이 꼽힌다. 중국이 전쟁 기간에도 미사일 제작에 활용될 수 있는 부품을 이란에 계속 공급했다는 것이다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 최근 한 인터뷰에서 중국이 이란에 미사일 제조 부품을 제공하고 있다고 주장했다. 다만 중국 외교부 대변인은 이에 대해 “사실에 근거하지 않은 주장”이라고 반박했다.

미 정보당국은 또 이란이 여전히 상당한 수준의 탄도미사일·드론·방공 능력을 유지하고 있다고 평가했다. 이는 현재의 군사력 복구 작업이 밑바닥(제로 베이스)에서 시작되는 것이 아니라는 의미라고 CNN은 설명했다.

아울러 이란 드론 전력의 약 50%에 해당하는 수천 기의 드론도 여전히 남아 있고, 이란의 해안 방어용 순항미사일 상당수도 건재한 것으로 파악됐다. 이 미사일들은 이란이 호르무즈 해협을 지나는 선박들을 위협할 수 있는 핵심 수단으로 꼽힌다.

중동 지역 미군을 총괄하는 브래드 쿠퍼 미국 중부사령관은 지난 19일 의회에서 “이란 방위산업 기반의 90%가 파괴돼 수년간 복구가 불가능하다”고 증언한 바 있다.

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