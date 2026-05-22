무면허 운전하다 사망 교통사고 내고 ‘도주’···경찰, 미등록 외국인 2명 검거

운전면허 없이 트럭을 몰다 사망 교통사고를 내고 달아난 미등록 외국인과 도피를 도운 같은 국적 외국인이 경찰에 붙잡혔다.

전남 해남경찰서는 22일 교통사고처리특례법 위반(치사)등의 혐의로 태국 국적 미등록 외국인 A씨(30대)를 붙잡아 조사하고 있다. 또 A씨의 도피를 도운 같은 국적의 B씨도 범인도피 혐의로 검거해 조사하고 있다.

A씨는 지난 21일 오후 8시27분쯤 전남 해남군의 한 도로에서 무면허로 1t 화물차를 운전하다가 같은 방향으로 주행 중이던 스포츠유틸리티차(SUV)를 들이받은 뒤 달아난 혐의를 받고 있다.

40대 SUV운전자는 사고 현장을 목격한 또 다른 운전자의 신고로 출동한 소방 당국에 의해 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

사고 직후 별다른 구호 조치를 하지 않은 A씨는 현장에 화물차를 버리고, 자신을 데리러 온 지인 B씨의 차를 타고 도주한 것으로 조사됐다.

수사에 나선 경찰은 이날 오전 5시쯤 A씨가 거주하는 전남 영암군에서 이들을 모두 검거했다.

경찰은 정확한 경위를 조사한뒤 구속영장을 신청할 방침이다.