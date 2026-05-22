‘에볼라’ 민주콩고서 치료 시설 화재···희생자 시신 인도 두고 갈등

콩고민주공화국(민주콩고)의 에볼라 치료 시설에서 화재가 발생했다. 희생자 시신을 넘겨받아 장례를 치르려 한 유족과 이를 막으려던 시위대가 충돌하면서 불이 났다.

21일(현지시간) BBC에 따르면 이날 민주콩고 동부 이투리주 르왐파라 지역에서 에볼라 치료 시설로 사용되던 텐트 두 채가 전소됐다. 이투리주는 최근 에볼라 확진 사례가 집중된 지역이다.

로이터통신이 공개한 영상에는 텐트가 거대한 화염에 휩싸이고 병상과 텐트 골조가 새까맣게 불에 탄 모습이 담겼다.

이번 화재는 에볼라로 사망한 것으로 추정되는 남성의 시신 처리 문제를 둘러싸고 유족과 시위대가 충돌하면서 발생했다. 에볼라 사망자의 시신은 전염성이 높아 안전한 매장이 필요한데, 유족 측은 남성이 에볼라가 아닌 장티푸스로 숨졌다고 믿은 것으로 전해졌다.

이 과정에서 일부 시위대가 격리 병동으로 사용되던 텐트에 돌을 던지고 불을 지른 것으로 알려졌다. 경찰은 군중을 해산하기 위해 경고 사격을 했다.

국제의료행동연합은 성명을 내고 “화재 당시 텐트 안에는 환자 6명이 있었으며 현재 병원으로 옮겨져 치료받고 있다”고 밝혔다. 의료진 1명도 시위대가 던진 돌에 맞아 다쳤다고 AFP통신은 전했다.

이투리 지역의 에볼라 대응을 총괄하는 장 클로드 무켄디는 AP통신에 “사망한 남성은 지역 사회에서 잘 알려진 인물이었다”며 “그의 죽음에 슬퍼한 사람들이 질병의 심각성을 제대로 이해하지 못했다”고 말했다.

루크 맘벨레 콩고 정당 A2RC 부대표는 CNN 인터뷰에서 “이투리 주민 중 상당수는 에볼라가 거짓이라고 믿고 있다”며 “외딴 지역에 사는 사람들은 에볼라를 백인들이 만들어낸 허구의 질병으로 여기는 경우도 있다”고 지적했다.

세계보건기구는 최근 민주콩고의 에볼라 확산 사태와 관련해 ‘국제보건 비상사태’를 선포했다. 현재 확산 중인 에볼라 바이러스는 승인된 백신이나 치료제가 없는 ‘분디부교’ 계열로 알려졌다. 새뮤얼 로저 캄바 민주콩고 보건부 장관은 이날까지 최소 160건의 사망이 에볼라와 관련된 것으로 추정된다고 밝혔다. 정부는 이날 이투리주에서 신규 확진 13건과 의심 사례 78건이 추가로 보고됐다고 밝혔다.

에볼라는 인접국 우간다로도 번지고 있다. 우간다 보건 당국은 수도 캄팔라에서 실험실 검사를 통해 확진 사례 2건을 확인했으며, 이 중 1명이 숨졌다고 밝혔다.