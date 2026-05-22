“11억 아래로 팔지마, 그 중개사 안돼”···집값 담합·영업 방해 6명 검찰 송치

특정 공인중개사 좌표찍어 위협 및 영업방해까지 경기도 특사경, 공인중개사법 위반 집주인들 적발

카카오톡 단체대화방(단톡방)을 만들어 아파트 매매 가격 하한선을 정해놓고, 정상 매물을 올린 공인중개사들을 ‘좌표’ 찍어 위협하고 영업을 방해한 아파트 집주인들이 경기도 특별사법경찰단에 적발됐다.

경기도는 하남시 A아파트 단지 주민 6명을 공인중개사법 위반 혐의로 지난달 검찰에 송치했다고 22일 밝혔다.

이들은 지난해 8월부터 올해 2월까지 아파트 소유자 179명이 참여한 비공개 단톡방을 운영하며 매매 11억원, 전세 6억5000만원을 하한선으로 공지한 뒤 이 가격 이하 매물 등록을 금지했다.

설정된 하한선 이하의 정상 매물을 내놓은 공인중개사들은 집중 공격의 대상이 됐다. 이들은 공인중개사들의 정상 매물을 허위 매물이라며 하남시청에 73건, 네이버신고센터에 84건을 집단 신고한 것으로 드러났다. 도는 “확인 결과 피의자들이 신고한 건 중 실제 허위 매물은 단 한 건도 없는 것으로 판명됐다”고 설명했다.

범행은 조직적으로 이뤄졌다. 전략과 선동을 맡은 주도자 A씨는 집단 민원 서식을 직접 제작해 배포하며 특정 공인중개사에 대한 집중 공격을 주도했다. 매물 관리를 담당한 B씨는 신고 대상을 지정하고 매물을 엑셀로 관리했으며, 발신번호 표시제한 방법을 이용하거나 가상번호를 활용해 익명으로 항의 연락을 하는 수법까지 공범들에게 교육했다.

안내문이나 온라인 커뮤니티 등을 이용해 특정 개업공인중개사에 대한 중개의뢰를 제한하거나, 특정 가격 이하로 중개의뢰를 하지 않도록 유도하는 것은 공인중개사법 제33조 위반 행위다.

도는 “이로 인해 네이버 부동산 등에서 저가 정상 매물 광고가 차단되면서 해당 아파트 가격이 인위적으로 상승하는 결과까지 초래했다”고 설명했다.

김용재 경기도 토지정보과장은 “피의자들은 특정 저가 매물에 대해 이른바 ‘좌표 찍기’를 통해 집단 신고를 감행했고 이에 따라 한 공인중개사의 경우 심야까지 협박성 연락에 시달려 심각한 정신적 고통을 호소하기도 했다”며 “이 같은 부동산 시장 질서 교란 행위를 끝까지 추적, 수사하겠다”고 말했다.