불법사금융 피해 예방··· 부산시, 대부업체 대상 고강도 현장점검

부산시가 서민금융 피해를 예방하고 건전한 영업 질서를 확립하기 위해 오는 11월까지 관내 대부업체 51곳을 대상으로 고강도 현장점검에 나선다고 22일 밝혔다.

이번 점검은 16개 구·군과 합동으로 총 6차에 걸쳐 진행된다. 주 점검 대상은 자금 수요가 높은 주요 상권 인근 업체와 장기 미점검 업체들이다. 특히 지난해 10월 ‘부산시 대부업 광고 관리 조례’ 제정 이후 처음으로 대부업 광고 모니터링을 현장 점검과 병행해 실효성을 높인다. 주요 점검 사항은 법정 이자율 제한 준수 여부, 대부계약의 적정성, 과잉대부 및 허위·과장광고 여부 등이다.

현재 부산시에 등록된 대부업체는 총 411곳(지난 1월 기준)이다. 시는 점검 결과 위반 사항이 적발된 업체에는 등록 취소, 영업정지, 과태료 부과 등 행정처분을 내릴 방침이다. 형사처벌 대상인 중대 위반 사항은 관할 경찰서에 수사를 의뢰한다.

앞서 시는 지난해 대부업체 49곳을 점검해 10개 업체에 과태료를 부과하고, 불법 대부 광고 193건의 전화번호를 정지시켰다. 올해 상반기에도 이미 27곳을 점검해 자필 기재 누락 등으로 1개 업체에 영업 일부 정지, 6개 업체에 과태료 처분을 내렸다.

시는 하반기에도 24개 업체를 추가 점검하고 7월에는 대부업 실태조사를 벌이는 등 단속의 고삐를 죌 계획이다. 불법 대부 행위로 피해를 입은 시민은 금융감독원(1332)이나 부산시 경제정책과(051-888-4757) 등으로 신고하면 도움을 받을 수 있다.

김봉철 시 디지털경제실장은 “경제 여건이 어려워지면서 불법사금융 피해 우려가 커진 만큼, 철저한 현장점검과 광고 모니터링을 통해 서민 피해를 막고 안심할 수 있는 금융 환경을 만들겠다”고 말했다.