테무서 여름휴가 갈 때 사주려던 ‘예쁜 옷’···알고보니 환경호르몬 범벅이었다

관세청, 안전기준 위반 물품 ‘10만개’ 적발

지난달 어린이날 선물로 많이 수입된 완구와 아동용 의류 등이 국내 안전 기준치를 100배 이상 넘은 것으로 나타났다.

관세청은 지난달 1일부터 30일까지 수입 제품을 점검한 결과, 국내 안전기준을 준수하지 않은 어린이 제품 및 전기·생활용품 10만여 점, 해외직구 위해식품 1000여 점이 적발돼 국내 반입을 차단했다고 22일 밝혔다.

관세청은 국가기술표준원, 식품의약품안전처와 합동으로 수입 물품 안전성을 점검했다.

안전기준을 충족하지 못한 완구는 1만8000점이나 적발됐고, 유·아동용 섬유제품도 약 6000점 적발됐다. 이중 아동용 의류·가방 1000여점에선 국내 안전 기준치의 약 130배를 초과하는 프탈레이트계 가소제, 약 3배를 초과하는 노닐페놀 등 유해 성분이 검출됐다.

프탈레이트계 가소제와 노닐페놀은 정상적인 호르몬 작용을 방해하는 대표적인 환경 호르몬이다. 특히 성장기에 있는 어린이들에겐 성조숙증을 유발하거나 생식기 발달을 지연시키는 등 신체 성장과 생식 능력에 악영향을 미치는 것으로 알려져 있다.

해외직구 건강식품의 경우엔 글라타치온의 원료인 ‘N-아세틸시스테인’ 관련 성분이 포함된 항염·항산화 제품과 ‘피지움’ 등 비뇨기 개선 효과를 강조하는 제품이 주로 적발됐다. 두 성분은 모두 식품으로서 안전성이 입증되지 않아 국내 반입차단 대상에 해당된다. 음양곽, 요힘빈 등 성 기능에 영향을 미칠 수 있는 성분이 포함된 제품도 일부 적발됐다고 관세청은 밝혔다.

관세청은 “소비자들은 불법 제품 구매를 예방하기 위해 제품 구매 시 KC 인증마크 부착 여부를 반드시 확인해야 한다”고 강조했다.