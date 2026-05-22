“배우 몸값은 억대인데 역사 고증은?”…‘21세기 대군부인’ 논란이 남긴 K-드라마의 과제

최근 종영한 MBC 드라마 <21세기 대군부인>을 둘러싼 역사 왜곡 논란이 좀처럼 수그러들지 않고 있다. 제작진과 주연 배우들이 잇따라 공식 사과에 나섰지만, 제작 지원금 회수 가능성까지 거론되며 후폭풍이 계속되고 있다. 전문가들은 22일 “한국 콘텐츠가 세계적으로 인기를 끌고 영향력도 커진 만큼 그에 따른 책임도 커졌다”며 “드라마 제작자들이 역사 고증에도 더 노력을 기울여야 한다”고 밝혔다.

<21세기 대군부인>은 지난 15일 즉위식 장면에서 사용한 ‘천세’ 표현과 중국풍 설정 등이 중국의 동북공정을 연상시킨다는 비판에 휩싸이며 역사 왜곡 논란이 불거졌다. 유명 한국사 강사 최태성씨는 지난 18일 SNS를 통해 “배우들의 출연료는 몇 억을 아낌없이 지불하면서 역사 고증 비용은 몇십만으로 왜 퉁치려 하냐. 역사학계를 존중해달라”고 비판하는 등 논란은 드라마 산업 전반의 ‘역사 불감증’ 문제로도 번졌다.

시민들은 이러한 역사 왜곡 논란이 한국 문화와 역사 인식에 부정적인 영향을 줄 수 있다는 점에서 우려를 나타냈다. 20대 박연경씨는 “김치나 한복처럼 한국 문화와 역사를 둘러싼 논란이 반복되는 상황이라 더 민감하게 받아들이게 된다”며 “이런 것들이 계속되면 언젠가는 진짜 우리 것을 빼앗길 수 있다는 불안감이 있다”고 말했다.

외국인 시청자들 사이에선 드라마 속 설정을 실제 한국 문화로 받아들이는 경우도 적지 않다. 일본인 시청자 이치코씨(24)는 “주변 친구들이 한국 드라마로 공부를 많이 한다”며 “한국에 지금 왕이 없다는 건 알고 있었지만, 드라마 속 디테일은 실제 한국 문화를 바탕으로 만들었을 거라고 당연하게 생각하게 된다”고 했다.

전문가들은 한국 드라마 콘텐츠가 이미 국가 이미지를 형성하는 수준의 영향력을 갖게 됐다며 이전보다 더 높은 수준의 책임감이 필요하다고 말했다. 하재근 문화평론가는 “지금 K-콘텐츠는 해외에서 사실상 한국의 얼굴 역할을 하고 있다”며 “외국 시청자들은 웬만한 책보다 드라마와 영화를 통해 한국을 이해하는 경우가 많다”고 말했다. 그러면서 “영향력이 커진 만큼 제작진이 감당해야 할 책임도 커졌다”고 했다.

다만 창작 자체를 과도하게 억압해선 안 된다는 입장이다. 하 평론가는 “판타지 오락물은 비교적 자유로운 상상이 가능하다”면서도 “일제강점기, 민주화운동 등 현대사의 민감한 영역이나 국가 이미지에 직접 영향을 주는 사안은 다르다”고 말했다. 그는 “<21세기 대군부인>은 현재 대한민국의 국격이 중국보다 낮다는 식의 인상을 줄 수 있다는 점에서 문제가 된 것”이라며 “작품의 상업적 성공 여부와 별개로 국가 브랜드에 미치는 영향까지 제작자들이 고민해야 한다”고 했다.

문영철 한국외대 사학과 강사는 “완벽한 고증은 현실적으로 어렵지만, 역사적 사실과 고증 자체를 무시해버리면 시청자들은 잘못된 역사를 전달받게 된다”며 “작품은 팩트와 픽션의 경계를 명확하게 구분해서 전달할 필요가 있다”고 밝혔다.

그는 “그동안 퓨전 사극은 ‘허구의 역사’, ‘픽션’이라는 명목으로 역사 고증 논란을 쉽게 피해 갔지만, 이번 논란은 이제 퓨전 사극도 역사 고증 문제를 피해 갈 수 없음을 알리는 큰 분기점”이라며 “세계인들이 한국 대중문화와 역사문화에 주목하고 있는 만큼 방송 제작업계는 전문가의 목소리를 더 경청해야 하고, 역사학계도 적극적으로 협력해야 한다”고 했다.