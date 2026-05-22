장수·순창 ‘농어촌 기본소득’ 4개월···인구·가맹점 늘었다

가맹점 435곳 증가·지급액 63% 지역 내 소비

전북 장수·순창군이 시범 도입한 ‘농어촌 기본소득’ 시행 4개월 만에 해당 지역의 인구와 지역화폐 가맹점 수가 증가한 것으로 나타났다. 매달 지급되는 지역화폐가 농촌 지역 소비로 이어지며 지역경제에 영향을 미치고 있다는 분석이다.

22일 전북도에 따르면 지난 4월 말 기준 장수·순창 지역의 지역화폐 가맹점 수는 2635곳으로 시범사업 시행 전인 지난해 말 2200곳보다 435곳 늘었다. 특히 면 단위 지역에서 음식점·생활서비스업 등을 중심으로 235곳이 새로 등록돼 읍 지역 증가 폭인 200곳을 웃돌았다.

인구도 증가했다. 사업 대상지 선정 이후 장수군에는 672명, 순창군에는 869명 등 모두 1541명이 전입한 것으로 집계됐다. 전북도는 실거주 주민에게 매달 지역화폐 15만원을 지급하는 정책이 귀농·귀촌에 영향을 준 것으로 보고 있다.

4월까지 지급된 기본소득 259억원 가운데 63%인 165억원은 지역 내에서 사용됐다. 업종별 사용 비중은 음식점 22%, 마트·식료품 14%, 주유소 10% 순으로, 생계와 직결된 생활밀착형 소비가 주를 이뤘다.

전북도가 1분기 참여자 1222명을 대상으로 벌인 설문조사에서는 응답 가맹점의 51%가 “경영에 도움이 됐다”고 답했다. 전체 결제액 가운데 면 지역 가맹점 비중은 31%로 읍 지역 21%보다 높게 나타났다.

전북도는 민·관·학 전문가로 구성된 ‘농어촌 기본소득 협의체’를 중심으로 연계 사업을 추진할 계획이다. 장수군은 다음 달 지역 농산물 소비를 유도하는 ‘선순환 소비 인증제’를 도입하고, 7월에는 문화·복지 프로그램을 연계한 ‘행복싸롱 이동장터’를 시범 운영한다. 순창군도 6월 중 이동식 ‘온정장터’를 개장하고, 7월부터는 취약지역 고령층을 대상으로 생필품 주문·배달을 지원하는 ‘AI 로컬 버튼 서비스’를 도입한다.

김종훈 전북도 경제부지사는 “현장 의견을 반영해 정책을 고도화하고 지속 가능한 농촌 활성화 모델로 발전 시켜 나가겠다”고 말했다.