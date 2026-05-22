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본문 요약

폭염이 길어질수록 서울 지하철을 이용하는 승객들의 '덥다' '춥다' 민원이 크게 늘어난다.

실제 현장에서는 승객 밀집도가 높은 출퇴근 혼잡 시간대에 '덥다'는 민원이 집중되는 동시에 냉방이 과하다며 '춥다'는 민원도 함께 들어오는 경우가 적지 않다고 한다.

공사가 지난해 냉난방 민원을 시간대별로 분석한 결과, '덥다'는 민원과 '춥다'는 민원이 집중되는 시간대는 오전 출근 시간대와 오후 퇴근 시간대였다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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지하철서 ‘땀 뻘뻘’ 더위 많이 탄다면···앞이나 뒤쪽에 타세요

입력 2026.05.22 11:15

수정 2026.05.22 11:37

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  • 류인하 기자

  • 기사를 재생 중이에요

역무원, 열차 내부 온도 임의로 조절 못해

출근시간대 ‘덥다’ 최다···‘춥다’도 많아

코미디 빅리그 영상 캡쳐. tvN유튜브

코미디 빅리그 영상 캡쳐. tvN유튜브

폭염이 길어질수록 서울 지하철을 이용하는 승객들의 ‘덥다’ ‘춥다’ 민원이 크게 늘어난다. 하지만 열차 냉난방 시스템은 역무원이 임의로 조절할 수 없다.

더위를 많이 타는 사람은 각 객차의 앞이나 뒤에 타면 시원한 바람을 좀 더 맞을 수 있다. 추위를 많이 타는 사람은 약냉방칸을 이용하면 좋다.

서울교통공사가 지난해 접수된 전체 불편 민원 101만8448건 가운데 냉난방 민원은 79만8607건으로 전체의 78.4%를 차지했다고 22일 밝혔다. 냉난방 민원의 대부분은 덥다(74만9465건·93.8%)였다.

공사 관계자는 “냉난방 민원이 집중되는 여름철이 다가오면 고객센터 상담사와 승무원들은 긴장하게 된다”며 “냉난방 민원이 주로 날씨가 무더워지는 5월부터 9월 사이에 집중되기 때문”이라고 설명했다.

하지만 열차 내 에어컨은 승무원이 임의로 온도를 조절할 수 없다. 환경부 고시에 따라 여름철 24도, 겨울철 18도로 자동 운영되며, 기준 온도에 맞춰 냉방 장치가 자동으로 작동하는 구조다. 승무원이 민원 요청대로 ‘파워 냉방’을 하고 싶어도 임의로 온도 조절이 불가능하다.

실제 현장에서는 승객 밀집도가 높은 출퇴근 혼잡 시간대에 ‘덥다’는 민원이 집중되는 동시에 냉방이 과하다며 ‘춥다’는 민원도 함께 들어오는 경우가 적지 않다고 한다.

공사가 지난해 냉난방 민원을 시간대별로 분석한 결과, ‘덥다’는 민원과 ‘춥다’는 민원이 집중되는 시간대는 오전 출근 시간대(오전 7~9시)와 오후 퇴근 시간대(오후 6~8시)였다.

특히 출근 시간대에 ‘덥다’는 민원이 전체의 72.8%(54만여 건)를 차지했다. ‘춥다’는 민원도 출근 시간대에 57.3%(27만720건)에 달했다. 결국 열차 혼잡도와 승객의 복장 상태, 건강 상태, 탑승 시간 등에 따라 개인별 체감 온도 차이가 발생하고 있는 것이다.

공사는 우선 냉난방 운영 방식에 대한 승객의 이해도를 높이기 위해 지난해 2·8호선에 부착한 냉난방 안내 스티커를 6호선에도 확대 부착한다.

서울지하철 호선별 약냉방칸 위치. 서울시 제공

서울지하철 호선별 약냉방칸 위치. 서울시 제공

또 이달 마지막 주부터 4호선 신조 열차 1대에 인공지능(AI) 활용 객실 적정 온도 제어 시스템을 시범 도입한다. AI가 혼잡도에 맞춰 냉방을 선제적으로 조절하는 시스템이다. 시범 기간이 끝나면 4호선 열차 25대에도 순차적으로 도입한다.

만약 본인이 더위를 많이 탄다면 객실 내 앞이나 뒤쪽으로 이동하면 좋다. 열차 내 냉기의 흐름에 따라 객실 중앙부 온도가 가장 높고, 객실 양쪽 끝은 온도가 낮기 때문이다. 추위를 많이 느끼는 승객은 일반칸보다 1도 높게 운영하는 약냉방칸을 이용하는 것도 좋다.

약냉방칸은 1·3·4호선 4·7번째 칸이며, 5·6·7호선은 4·5번째, 8호선은 3·4번째 칸이다. 2호선은 혼잡도가 높아 약냉방칸을 따로 운영하지 않는다.

마해근 서울교통공사 영업본부장은 “쾌적한 열차 이용 환경 조성을 위해 전 부서가 협업해 최선을 다해 노력 중”이라며 “응급환자·범죄 등 긴급 민원의 우선적인 처리를 위해 시민 여러분의 이해와 협조를 부탁드린다”고 말했다.

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