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정청래 “5·18민주화운동법 개정안, 지방선거 직후 처리…송언석 ‘더러워서’ 국민 청력 테스트하나”

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본문 요약

정청래 더불어민주당 대표가 22일 5·18 광주민주화운동에 대한 허위사실유포뿐 아니라 모욕·조롱까지 처벌하는 5·18민주화운동 특별법 개정안을 "6월3일 지방선거 이후 즉시 국회에 제출해 법 개정을 추진할 계획"이라고 밝혔다.

정 대표는 "광주에 안 간 이유를 더러워서 안 간다고 했는지 서러워서 안 간다고 했는지 아직도 분명하게 말하고 있지 않다"며 " <오마이뉴스>에서 음성파일을 공개했는데, 저는 아무리 들어도 '더러워서 안 간다'고 들린다"고 말했다.

앞서 <오마이뉴스>는 송 원내대표는 5·18광주민주화운동 기념식 불참을 두고 기자들과 대화하던 중 "더러워서 안 간다"고 말했다고 보도했다.

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정청래 “5·18민주화운동법 개정안, 지방선거 직후 처리…송언석 ‘더러워서’ 국민 청력 테스트하나”

입력 2026.05.22 11:21

정청래 더불어민주당 대표가 충북 청주시장 후보 선거사무소에서 열린 현장 중앙선대위에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 충북 청주시장 후보 선거사무소에서 열린 현장 중앙선대위에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 22일 5·18 광주민주화운동에 대한 허위사실유포뿐 아니라 모욕·조롱까지 처벌하는 5·18민주화운동 특별법 개정안을 “6월3일 지방선거 이후 즉시 국회에 제출해 법 개정을 추진할 계획”이라고 밝혔다.

정 대표는 이날 충북 청주에서 열린 현장중앙선거대책위에서 “다시는 역사 부정과 인간 존엄성을 모욕하고 조롱하는 일이 없도록 하겠다”며 이같이 말했다.

정 대표는 “어제 대통령이 국가폭력에 대한 소멸시효를 없애고 끝까지 추적해서 처벌하자는 취지의 강력한 말씀을 하셨다”며 “이것도 충분히 검토해서 당·정·청이 조율해 조만간 처리하도록 하겠다”고 말했다. 그는 “지금 독일은 나치에 대해 미화하거나 옹호하면 소멸시효를 없애 끝까지 추적해 처벌하고 있다”고 덧붙였다.

정 대표는 5·18 광주민주화운동을 폄훼한 ‘탱크데이’ 마케팅을 한 스타벅스코리아를 두고 정용진 신세계그룹 회장의 재사과도 요구했다. 정 대표는 “정 회장은 다시 한번 국민 앞에 무릎 꿇고 석고대죄하길 바란다”며 “광주를 중심으로 스타벅스 불매운동이 들불처럼 번지기 전에 고개 숙여 국민에 사과하라”고 말했다.

정 대표는 송언석 국민의힘 원내대표의 ‘더러워서’ 발언 논란에 대해서도 “전 국민 청력 테스트를 하고 있느냐”고 비판했다. 정 대표는 “광주에 안 간 이유를 더러워서 안 간다고 했는지 서러워서 안 간다고 했는지 아직도 분명하게 말하고 있지 않다”며 “<오마이뉴스>에서 음성파일을 공개했는데, 저는 아무리 들어도 ‘더러워서 안 간다’고 들린다”고 말했다.

앞서 <오마이뉴스>는 송 원내대표는 5·18광주민주화운동 기념식 불참을 두고 기자들과 대화하던 중 “더러워서 안 간다”고 말했다고 보도했다. 국민의힘은 “서러워서” 라고 말했다고 반박했다. <오마이뉴스>는 전날 송 원내대표와 기자들 간 녹취로 일부를 공개했다.

정 대표는 “(송 원내대표는) 이 부분에 대해 유야무야 넘어가려 하시냐”며 “이 부분에 대해 페이스북에 포스팅했더니 저까지 법적 조치하겠다고 운운하는데, 법적 조치를 하시든가 사과를 하시든가 둘 중의 하나는 해야 하는 것 아니냐”고 말했다. 그는 “기자들이 티타임 때 (송 원내대표 말을) 받아쓴 것을 보니 ‘더러워서 안 간다 흐흐흐’ 라고 되어있다”며 “그럼 잘못 받아적고 잘못 보도한 허위기사라는 건데 그 기자부터 빨리 법적 조치를 하라”고 말했다.

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