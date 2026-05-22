태영호 전 의원 장남 구속 송치…16억원대 사기 혐의

16억원대 사기 혐의를 받는 태영호 전 국민의힘 의원의 장남이 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.

서울 강남경찰서는 태모씨를 사기·유사수신행위·명의도용·횡령 등 혐의로 지난 13일 구속 송치했다고 22일 밝혔다. 앞서 태씨는 지난 7일 구속됐다.

태씨는 아버지 태영호 전 의원의 이름을 앞세워 가상자산 투자 수익을 내주겠다고 지인들을 속여 돈을 가로챈 혐의를 받는다. 경찰은 태씨가 7명으로부터 16억원가량을 받은 것으로 보고 있다. 어머니 오혜선 작가가 운영하는 출판사 자금 3억원을 빼돌린 혐의도 있다. 태씨는 경찰 조사에서 혐의를 모두 인정한 것으로 전해졌다.

태영호 전 의원은 2024년 민주평화통일자문회의 사무처장 재직 당시 국회 외교통일위원회 국정감사에서 장남의 해당 사기 의혹에 대해 “사회적 물의를 일으켜 송구스럽다”고 밝혔다. 당시 태 전 의원은 피해자들에 대한 공개 사과 요구와 관련해 “경찰 조사를 기다리고 있다”고 했다.

태씨에 대한 송치 처분은 강남서가 최근 수사 비위 논란 등으로 수사·형사 실무 책임자들을 모두 교체한 직후 나왔다. 강남서는 지난 12일 수사·형사과장 5명 전원을 새로 발령냈다.