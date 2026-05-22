신형 스타십 발사, 부품 문제로 카운트다운 도중 ‘스톱’…내일 재시도

타워 암 고정용 부품 제대로 안 움직여

미국 민간 우주기업 스페이스X가 개발한 인류 최대·최강 발사체 ‘스타십’의 12번째 시험 발사가 연기됐다. 발사 40초 전 기계적 이상이 감지되면서 발사 날짜가 하루 미뤄졌다. 스타십은 2028년 달 착륙선으로 활용될 예정이어서 이번 발사 성공 여부에 관심이 집중된다.

스페이스X는 21일(현지시간) 텍사스주 스타베이스 발사장에서 진행된 스타십의 12번째 시험 발사가 연기됐다고 밝혔다.

스타십은 이날 오후 7시30분 이륙할 예정이었지만, 발사를 위한 카운트다운이 40초를 남긴 상태에서 멈췄다. 기계적 문제가 발견된 것이다. 스페이스X는 원인 해결을 시도했지만, 결국 이날 발사를 안 하겠다고 공지했다.

스페이스X를 이끄는 일론 머스크는 이날 자신의 엑스를 통해 “타워 암을 고정하는 유압 핀이 후퇴하지 않았다”고 밝혔다. 스타십을 붙잡는 팔 형태 장비와 관련한 부품이 제대로 움직이지 않았다는 뜻으로 보인다. 머스크는 같은 게시물에서 “문제가 해결된다면 22일 오후 5시30분에 발사를 다시 시도할 것”이라고 했다.

이번에 발사될 스타십은 특별하다. 스페이스X가 ‘스타십 V3’라는 별칭을 붙인 신형 기종이다. 가장 큰 특징은 강력한 엔진이다. 추력이 약 9000t이다. 기존 사용되던 스타십V2(7590t)보다 약 20% 세다. 동체 길이도 124ｍ로 V2(121ｍ)보다 약간 길어졌다.

스타십 12차 시험 발사가 성공하면 2028년 아르테미스 4호의 달 착륙에 청신호가 켜질 것으로 보인다. 미국 항공우주국(NASA)은 스타십을 달 착륙선으로 쓸 예정이기 때문이다. 다음 달 12일 진행될 스페이스X의 나스닥 상장에 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 예측도 나온다. 스페이스X는 상장을 통해 역대 최대 규모인 750억달러(약 113조원)의 자금을 조달할 계획이다,