삼성전자 노조, 오늘부터 잠정 합의 찬반 투표···성과급 격차 갈등 속 결과 주목

내부 분열 고조 속 DX 조합원 ‘반대표’ 예상

삼성전자 노조가 22일부터 2026 임금협상 잠정 합의안에 대한 찬반 투표를 실시한다. 반도체 부문과 비반도체분 직원들 사이에 성과급 격차를 둘러싼 갈등이 확산되고 있어 투표 결과가 관심을 모으고 있다.

노조의 잠정 합의안에 찬반 투표는 이날 오후 2시부터 27일 오전 10시까지 전자투표 방식으로 진행된다. 잠정 합의안은 조합원 과반 이상이 투표에 참여하고 찬성표가 과반을 넘겨야 가결된다. 투표권은 지난 21일 오후 2시까지 노조 가입명부에 이름을 올린 조합원에게 주어진다.

부결 시에는 가까스로 타결된 노사 협상이 다시 원점으로 돌아가 갈등이 다시 불거질 가능성도 있다.

투표 시작을 앞두고 반도체(DS) 부문의 비메모리 사업부(시스템LSI·파운드리)나 완제품(DX·디바이스경험) 부문 조합원들 사이에선 반대 목소리가 커지고 있다. 비메모리 사업부는 메모리사업부 직원들과의 DS 특별경영성과급 격차가 크다는 이유로, DX 부문은 적자 사업부인 비메모리 사업부 직원들에 비해서도 보상이 적다는 이유에서다.

지난 20일 노사가 합의한 잠정 합의안에 따르면 DS 부문은 영업이익 10.5%을 재원으로 하는 특별경영성과급을 기존 초과이익성과급(OPI)에 더해 받게 된다. 메모리사업부 직원은 세전 약 6억원, 비메모리사업부 직원은 약 2억1000만원을 받게 되지만, 올해 적자가 예상되는 DX 부문은 OPI를 거의 받지 못하거나 자사주 600만원만 수령할 가능성이 있다.

특히 DX 부문이 중심이 된 삼성전자노조 동행(동행노조)은 전날 하루에만 9000명의 DX 직원들이 신규 가입하면서 조합원 숫자가 약 1만1000명에 달하게 됐다.

다만 초기업노조 전체 조합원(약 7만1000여명)의 80%이상이 DS 부문 소속이어서 이들 대부분이 찬성표를 던질 경우 잠정 합의안은 무난하게 가결될 것으로 보인다. 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부(초기업노조) 위원장은 “잠정합의안 투표 결과를 조합원 분들이 주신 초기업노조의 성적표로 삼겠다”고 밝혔다.

한편 노사는 노사 잠정 합의 과정에서 노조의 파업 미참여자 ‘블랙리스트’ 작성 의혹, 개인정보 유출 의혹 등과 관련한 고소를 취하하기로 합의했다.