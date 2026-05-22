“러시아 해군, ‘북한산 무기 운송’ 연루 화물선 호위 정황”···북·러 무기 거래 방식 변화 시사

러시아 해군 함정이 북한산 무기 운송에 연루된 제재 대상 화물선을 호위한 정황이 포착됐다. 북·러 간 불법 무기 거래 방식이 달라지고 있다는 분석이 나온다.

21일(현지시간) 미국 북한전문매체 NK뉴스에 따르면 일본 통합막료감부(합참 격)는 지난 9~10일 대한해협을 통과한 러시아 군함 2척·해군 보급선 2척이 12~13일 대만 인근 이리오모테섬 해역을 지났다고 발표했다. 이들 선박은 러시아 화물선 6척과 함께 이동했다.

일본 측은 군함 선체 번호 333번·343번을 공개하며 이들을 “스테레구시치급 유도미사일 호위함”이라고 밝혔다.

NK뉴스는 일본 측 사진 분석 결과 해당 함정이 러시아 태평양함대 소속 코르벳함 ‘소베르셴니’호와 ‘레즈키’호라고 전했다. 예인선 ‘안드레이 스테파노프’호와 보급선 ‘페첸가’호도 함께 이동한 것으로 분석됐다. 화물선 6척은 ‘앙가라’호, ‘레이디 R’호, ‘마이아-1’호, ‘레이디 마리아’호, ‘카피탄 다닐킨’호, ‘레이디 D’호로 식별됐다.

전문가들은 이들 선박 중 3척이 북한과 러시아 간 무기 거래에 직접 연루된 선박이라고 설명했다. 지난 3년간 앙가라호, 레이디 R호, 마이아-1호는 북한 나선항에서 탄약으로 추정되는 컨테이너를 싣고 러시아 극동 지역으로 운반하는 모습이 여러 차례 관측됐다. 레이디 R호는 지난달 21일에도 나선항에 입항한 것으로 전해졌다. 이들 선박 대부분은 미국 제재 대상이다.

2023년부터 이어져 온 북·러 간 불법 무기 거래 방식에 변화가 생겼을 가능성이 있다는 분석이 나온다. 후루카와 가쓰 전 유엔 대북제재위원회 전문가 패널 위원은 “이 선박들이 러시아 해군의 호위를 받으며 기존 운항 구역을 벗어난 것은 분명한 변화”라고 말했다. 그는 “6척 규모 선단은 이례적이며 민감한 화물이 상당량 실렸을 가능성이 있다”고 했다.

후루카와 전 위원은 보급선과 예인선이 함께 이동한 점을 근거로 장거리 항해 가능성도 제기했다. 그는 “목적지에 따라 북한산 무기를 서방 전선으로 운송하는 것인지, 혹은 러시아산 무기를 다른 고객에게 수출하는 것인지 드러날 것”이라고 말했다. 화물선 6척 중 4척은 이날 베트남 남동쪽 해상에 있는 것으로 파악됐다. 목적지는 확인되지 않았다.

히나타야마구치 료 도쿄국제대 교수도 군함 호위와 관련해 “러시아가 보호가 필요하다고 판단한 가치 있는 화물을 실었거나 적재할 계획일 수 있다”고 말했다. 그는 또 러시아가 북한산 무기에 대한 의존도를 줄이면서 이들 선박을 다른 항로에 투입해야 할 필요성이 생겼을 수도 있다고 했다.