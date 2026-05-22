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본문 요약

돈을 받고 자신이 낳은 신생아를 타인에게 넘긴 미혼모들과 부부에게 검찰이 실형을 구형했다.

이들은 2021년 "아이를 넘기면 산부인과 병원비 등을 대신 내주겠다"는 제안을 받고 금전을 대가로 신생아를 넘긴 혐의로 재판에 넘겨졌다.

이 가운데 1명은 아이를 넘기려다 마음을 바꿔 미수에 그친 혐의로 기소됐다.

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“병원비 내줄게”···신생아 돈 받고 넘긴 미혼모·부부들에 실형 구형

입력 2026.05.22 12:12

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

검찰, 아동매매 혐의로 6명에 징역 2~6년 구형

경제적 이유로 범행, 아이들은 입양·보육시설 보호

대전지검·대전고검 전경. 강정의 기자

대전지검·대전고검 전경. 강정의 기자

돈을 받고 자신이 낳은 신생아를 타인에게 넘긴 미혼모들과 부부에게 검찰이 실형을 구형했다.

검찰은 22일 대전지법 형사4단독 이제승 부장판사 심리로 열린 A씨(34) 등 6명의 아동복지법 위반(아동매매) 사건 결심공판에서 피고인들에게 징역 2~6년을 각각 선고해 달라고 재판부에 요청했다.

이들은 2021년 “아이를 넘기면 산부인과 병원비 등을 대신 내주겠다”는 제안을 받고 금전을 대가로 신생아를 넘긴 혐의로 재판에 넘겨졌다. 이 가운데 1명은 아이를 넘기려다 마음을 바꿔 미수에 그친 혐의로 기소됐다.

특히 체포 과정에서 경찰에 타인의 신분증을 제시한 혐의까지 받는 피고인 1명에게는 가장 무거운 징역 6년이 구형됐다.

반면 아동매매가 미수에 그쳤고 현재 해당 아동을 직접 양육 중인 여성에게는 징역 2년이 구형됐다.

조사 결과 이들은 병원비 명목 등으로 적게는 105만원에서 많게는 1000만원까지 받은 것으로 파악됐다.

피고인들은 미혼모이거나 남편과 별거 중인 상태였으며 이미 세 자녀를 양육하던 부부도 포함된 것으로 전해졌다. 대부분 경제적 어려움 때문에 범행에 이른 것으로 조사됐다.

매매된 아이들은 이후 관련 절차를 거쳐 가정에 입양되거나 보육시설에서 생활하고 있는 것으로 알려졌다.

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