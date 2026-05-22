불탄 숲 내버려뒀더니…고운사 사찰림 산불에 더 ‘강한 숲’ 됐다

지난해 봄 초대형 산불로 큰 피해를 입었던 경북 의성 고운사 사찰림이 1년 만에 빠르게 되살아나고 있다. 불에 약한 소나무 숲 대신 활엽수림이 자리 잡으면서 산불과 산사태에 더 강한 숲으로 바뀌었다는 분석이다.

그린피스 서울사무소와 안동환경운동연합, 불교환경연대, 서울환경연합, 생명다양성재단 등 환경단체와 강원대 이규송 교수 연구팀은 22일 UN생물다양성의 날을 맞아 ‘고운사 사찰림 자연복원 결과 보고서(식생편) : 되살아나는 보호지역’을 공개했다. 보고서는 산불 이후 자연복원이 진행 중인 경북 의성 고운사 사찰림(248ha·헥타르)을 포함한 주변 유역 전체(401ha)를 조사한 결과를 담았다.

보고서를 보면, 전체 산불 피해지의 76.6%에서 자연복원이 활발히 진행되고 있다. 콩과 식물인 ‘참싸리’가 선구종으로 가장 먼저 자리를 잡고 토양에 질소를 공급하면서, 굴참나무와 신갈나무 같은 큰 활엽수가 자랄 수 있는 환경을 만들었다.

인공위성 분석으로도 식생 회복 정도가 뚜렷하게 확인됐다. 숲의 푸르름을 나타내는 ‘정규화 식생지수(NDVI)’는 산불 직후 0.14 수준까지 떨어졌지만, 지난 18일 기준 0.516까지 회복됐다. 평년 수준(0.74)의 약 70%에 해당하는 수치다. NDVI 값은 1에 가까울수록 식생이 건강하다는 의미다.

숲의 체질도 달라지고 있다. 산불 이전 고운사 사찰림의 약 62%는 소나무 우점림이었다. 불에 잘 타는 소나무 특성으로 인해 사찰림 피해의 49.57%는 나무 꼭대기까지 불이 번진 ‘수관화’ 피해를 입었다.

산불 1년 뒤 소나무림 비중은 기존 58.51%에서 0.58%로 100분의 1 수준으로 급감했다. 대신 굴참나무 등 참나무류 활엽수가 소나무의 빈자리를 채웠다.

연구팀은 산불 전부터 활엽수림이었던 지역은 약 98%가 높은 회복률을 보인 반면, 침엽수림 지역은 약 40% 수준에 그쳤다고 설명했다. 기존에 어떤 숲이었는지가 회복 속도를 좌우했다는 분석이다.

고운사 사찰림은 산사태에도 강한 숲으로 거듭나고 있다.

국내 산지 토양침식 모델(SEMMA)을 활용해 집중호우 상황(50년 빈도 강우, 24시간 누적 약 210㎜)을 가정해 분석한 결과, 토양 침식 위험 구간은 산불 직후 51.1%에서 현재 10.8%로 감소했다. 반대로 안전 구간은 7.9%에서 60.6%로 약 7.6배 늘었다. 토양을 붙잡는 힘이 전보다 강해진 것이다.

이규송 강원대 생명과학과 교수는 “산불 직후 진단을 통해 자연복원 가능성이 확인된 지역이라면, 인위적 개입보다 자연의 회복력에 맡기는 것이 더 합리적이라는 사실을 1년의 데이터가 보여준다”고 했다.

환경단체와 연구진은 이번 조사 결과를 토대로 산불 복구 정책의 전환이 필요하다고 제언했다.

이들은 “산불 피해지 복구 과정에서 획일적인 인공조림부터 추진할 것이 아니라, 먼저 자연복원 가능성을 진단한 뒤 복구 방식을 결정해야 한다”며 “보호지역 내 산림 관리는 보전을 최우선 원칙으로 삼아야 한다”고 밝혔다.