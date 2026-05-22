특검, ‘CIA에 계엄 정당화 전달’ 혐의 홍장원 조사…홍 “걱정 시켜 드릴 일 없다”

홍장원 전 국정원 1차장이 12·3 내란 관련 추가 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합특별검사의 조사를 받기 위해 출석했다. 홍 전 차장은 비상계엄이 선포된 뒤 국정원이 미국 중앙정보국(CIA)에 계엄 배경 등을 설명하는 과정에 개입한 혐의를 받는다. 홍 전 차장은 혐의를 부인했다.

특검은 22일 오전 10시부터 홍 전 차장을 내란 중요임무종사 피의자 신분으로 불러 조사하고 있다. 홍 전 차장은 오전 9시53분쯤 경기 과천시 특검 사무실에 들어서며 기자들과 만나 “특검 조사에 성실히 임하는 게 제일 중요할 것”이라면서 “아무리 생각해도 걱정을 시켜 드릴 만한 것 같지는 않다”고 말했다.

홍 전 차장은 윤석열 전 대통령이 비상계엄을 선포한 다음날 국정원이 CIA에 계엄을 옹호하는 메시지를 전달할 때 관여한 혐의를 받는다. 특검에 따르면 국정원은 2024년 12월4일 오전 국가안보실로부터 ‘우방 국가에 비상계엄의 배경을 설명하라’는 요청과 문건을 전달받았다. 국정원 1차장 산하 해외 담당 부서 직원은 조태용 당시 국가정보원장 지시에 따라 이 문건을 영문으로 번역한 뒤, 주한 CIA 책임자를 국정원으로 불러 문건에 담긴 계엄 옹호 내용을 설명한 것으로 조사됐다.

특검은 홍장원 전 차장이 해당 부서의 고위급 책임자인 만큼, 계엄 옹호 메시지 전달 등을 보고받고 승인한 것으로 의심한다.

그러나 홍 전 차장은 혐의 내용을 전면 부인했다. 그는 ‘조태용 전 원장으로부터 CIA에 설명하라는 지시를 받은 적 있느냐’는 기자 질문에 “없다고 여러 번 답변했다”며 “과연 조 전 원장이 저한테 그런 지시를 할 수 있는 상황이었는지 생각해보면 상식적인 선에서 이해될 수 있을 것”이라고 말했다.

홍 전 차장은 그동안 12·3 내란 관련 탄핵 심판과 형사재판 등에서 윤석열 전 대통령의 정치인 체포 지시 등을 적극적으로 증언해왔다. 홍 전 차장은 “갑작스럽게 사전에 조사를 받지 않은 상태에서 (피의자로) 소환됐다”며 “전후 사정을 잘 모르겠으니까 들어가서 파악해볼 것”이라고 말했다.

한편 홍 전 차장은 전날 법원이 조 전 원장의 국정원 법 위반 등 혐의 1심 선고에서 홍 전 차장의 진술 등을 인정하지 않은 것을 두고는 “제가 알고 있는 걸 얘기한 것이고, 이를 받아들이고 안 받아들이는 것은 법원의 일”이라고 말했다.