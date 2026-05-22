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트럼프 “쿠바에 개입하는 대통령은 내가 될 것”···‘쿠바 군부기업’ 사장 동생도 체포

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 "쿠바에 개입하는 대통령은 내가 될 것 같다"고 밝혔다.

양국 간 군사적 긴장이 높아지는 상황에서 미국은 라울 카스트로 전 쿠바 국가평의회 의장을 기소한 데 이어 핵심 군부 기업 사장의 동생을 체포했다.

트럼프 대통령은 21일 백악관에서 열린 행사에서 쿠바 관련 질문을 받고 "다른 대통령들은 50년, 60년 동안 뭔가를 하면서 이 문제를 바라봐왔다"며 "이 일을 하게 될 사람은 나인 것 같다. 기꺼이 하겠다"고 말했다.

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트럼프 “쿠바에 개입하는 대통령은 내가 될 것”···‘쿠바 군부기업’ 사장 동생도 체포

입력 2026.05.22 13:18

수정 2026.05.22 13:28

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  • 최경윤 기자

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지난 20일(현지시간) 쿠바 수도 아바나 거리에 미겔 디아즈카넬 쿠바 대통령(왼쪽에서부터), 라울 카스트로 전 국가평의회 의장, 피델 카스트로 전 국가평의회 의장의 사진이 걸려 있다. AP연합뉴스

지난 20일(현지시간) 쿠바 수도 아바나 거리에 미겔 디아즈카넬 쿠바 대통령(왼쪽에서부터), 라울 카스트로 전 국가평의회 의장, 피델 카스트로 전 국가평의회 의장의 사진이 걸려 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 “쿠바에 개입하는 대통령은 내가 될 것 같다”고 밝혔다. 양국 간 군사적 긴장이 높아지는 상황에서 미국은 라울 카스트로 전 쿠바 국가평의회 의장을 기소한 데 이어 핵심 군부 기업 사장의 동생을 체포했다.

21일(현지시간) AP통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 행사에서 쿠바 관련 질문을 받고 “다른 대통령들은 50년, 60년 동안 뭔가를 하면서 이 문제(쿠바 개입)를 바라봐왔다”며 “이 일을 하게 될 사람은 나인 것 같다. 기꺼이 하겠다”고 말했다.

마코 루비오 미 국무장관은 이후 취재진과 만나 쿠바가 미국의 적대 세력들과 연계하며 국가 안보에 위협이 돼 왔기에 트럼프 대통령은 이 문제를 해결하려 한다고 설명했다. 그는 미국 정부가 평화적 협상을 선호하지만 쿠바와의 협상 가능성에는 회의적이라고 했다.

최근 미국은 쿠바에 대한 압박 수위를 높여왔다. 미국은 지난 1월 대쿠바 석유 금수 조치를 발표했고, 이달 초에는 쿠바 국영 기업과 거래하는 외국 기업에 대한 2차 제재를 발표했다. 이로 인해 쿠바는 심각한 전력·경제난을 겪고 있다. 지난 18일에는 쿠바 관리들의 미국 내 자산도 동결했다.

전날에는 쿠바 정치의 상징이자 쿠바 혁명 주역인 카스트로 전 의장을 30년 전 미국 시민 살해 혐의로 기소했다. 이는 미국이 지난 1월 니콜라스 마두로 전 베네수엘라 대통령 압송을 위해 베네수엘라에서 군사 작전을 벌였던 것처럼 쿠바에서도 유사한 작전에 나설 수 있다는 우려를 불러일으켰다.

미국은 이날 카스트로 전 의장이 설립한 군부 기업으로 알려진 ‘가에사’의 사장 가족도 체포했다. 루비오 장관은 이날 SNS 엑스를 통해 아니아 기예르미나 라스트레스 모레라 가에사 총괄사장의 동생인 아디스 라스트레스 모레라를 체포했다고 밝혔다. 그는 “모레라가 플로리다에서 부동산을 관리하며 쿠바 공산주의 정권을 지원해 왔다”고 주장했다.

가에사는 관광·항만·물류·금융 등을 장악한 쿠바 최대 국영 기업으로 알려져 있다.

이란·베네수엘라 때처럼…미군, 쿠바 해안 정찰 비행 급증

도널드 트럼프 미국 행정부가 쿠바에 대한 압박 수위를 높이는 가운데 쿠바 해안 인근에서 미군의 정찰 비행이 급증한 것으로 나타났다. 이는 미국이 베네수엘라와 이란에 대한 군사작전을 개시하기 직전 상황과 유사하다는 분석이 나온다. 10일(현지시간) CNN은 항공기 추적 사이트 플라이트레이더24의 공개 데이터를 분석해 미군이 지난 2월4일 이후 쿠바 해안...

https://www.khan.co.kr/article/202605112127015

30년 전 항공기 격추 사건 핑계로 미국, ‘95세’ 라울 카스트로 기소

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https://www.khan.co.kr/article/202605212053005

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