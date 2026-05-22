“탱크는 액체 담는 용기” 국힘 김민전, 스벅 ‘5·18 조롱 논란’ 두고 “불매운동은 또 뭐꼬”

김민전 국민의힘 의원이 22일 “물 장사하는 집에서 ‘탱크’라고 하면 당연히 액체 담는 용기를 의미한다”고 말했다. 스타벅스코리이가 ‘탱크데이’ 행사로 5·18 광주민주화운동을 조롱했다는 논란에 대한 반박이다.

김 의원은 이날 페이스북에 올린 글에서 “전국에 물탱크 있는 집이 얼마나 많은데 물탱크 있는 집도 다 수사하나”라고 주장했다. 그는 “행안부의 불매운동은 또 뭐꼬”라고 남겼다.

앞서 스타벅스코리아는 지난 18일 오전 온라인 스토어에서 텀블러 제품 가운데 하나인 ‘탱크 텀블러’를 할인하는 ‘탱크데이’라는 이름의 행사를 열었다. 공식 홈페이지와 애플리케이션(앱) 등에 게시된 홍보물에는 ‘탱크데이’라는 문구와 함께 날짜 ‘5/18’이 강조됐고, ‘책상에 탁!’이라는 표현도 적혀 있었다.

이를 두고 5·18민주화운동 당시 계엄군의 광주 시내 탱크 진입, 1987년 발생한 고 박종철 열사 고문치사 사건 등을 연상시킨다는 비판이 이어졌다.

정용진 신세계그룹 회장은 당일 저녁 손정현 스타벅스코리아 대표를 전격 경질했다. 정 회장은 지난 19일 사과문을 내고 “5·18민주화운동 영령과 유가족, 그리고 국민 여러분께 깊은 상처를 드렸다”며 “그룹을 대표해 머리 숙여 사죄드린다”고 밝혔다.

정청래 더불어민주당 대표는 이날 5·18 광주민주화운동에 대한 허위사실유포뿐 아니라 모욕·조롱까지 처벌하는 5·18민주화운동 특별법 개정안을 “6월3일 지방선거 이후 즉시 국회에 제출해 법 개정을 추진할 계획”이라고 밝혔다.

정 대표는 또한 “정 회장은 다시 한번 국민 앞에 무릎 꿇고 석고대죄하길 바란다”며 “광주를 중심으로 스타벅스 불매운동이 들불처럼 번지기 전에 고개 숙여 국민에 사과하라”고 말했다.