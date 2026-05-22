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반도체·증시 활황에 소비심리 11개월만 최대폭 증가

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한국은행이 22일 발표한 '5월 소비자동향조사 결과'를 보면, 지난달 중 소비자심리지수는 106.1로 전월보다 6.9포인트 상승했다.

현재생활형편·생활형편전망·가계수입전망·소비지출전망·현재경기판단·향후경기전망 등 6개 지수를 이용해 산출한다.

가계 재정 상황 인식을 보여주는 현재생활형편과 생활형편전망이 전월보다 각 2포인트, 5포인트 올랐고 가계수입전망과 소비지출전망도 2포인트씩 상승했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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반도체·증시 활황에 소비심리 11개월만 최대폭 증가

입력 2026.05.22 13:55

수정 2026.05.22 14:09

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  • 배재흥 기자

  • 기사를 재생 중이에요

SK하이닉스의 6세대 고대역폭 메모리인 HBM4. 연합뉴스

SK하이닉스의 6세대 고대역폭 메모리인 HBM4. 연합뉴스

반도체 수출 호조와 증시 활황으로 지난달 소비자들의 경제 심리가 석달 만에 개선됐다.

한국은행이 22일 발표한 ‘5월 소비자동향조사 결과’를 보면, 지난달 중 소비자심리지수(CCSI)는 106.1로 전월보다 6.9포인트 상승했다. 지난해 6월(+6.9포인트) 이후 가장 큰 상승 폭을 기록했으며 미국·이란 전쟁으로 3월(-5.1포인트)과 4월(-7.8포인트) 연속 하락하다가 3개월 만에 반등했다.

CCSI는 경제 상황을 바라보는 소비자들의 심리를 종합적으로 나타낸 지표로 기준값인 100보다 크면 낙관적, 작으면 비관적이라는 의미다. 현재생활형편·생활형편전망·가계수입전망·소비지출전망·현재경기판단·향후경기전망 등 6개 지수를 이용해 산출한다.

가계 재정 상황 인식을 보여주는 현재생활형편(93)과 생활형편전망(97)이 전월보다 각 2포인트, 5포인트 올랐고 가계수입전망(100)과 소비지출전망(110)도 2포인트씩 상승했다.

한은은 중동 전쟁 여파로 고유가가 지속되는 와중에도 증시 활황과 고유가 피해지원금 지급으로 낙관적인 판단이 증가했다고 분석했다.

현재경기판단(83)은 전월보다 15포인트 올라 2020년 10월(+16포인트) 이후 5년7개월 만에 최대 폭으로 상승했다. 향후경기전망(93)도 전월과 비교해 14포인트 올랐다.

이흥후 한은 경제심리조사팀장은 “반도체 업황 호조와 1분기 국내총생산(GDP)이 큰 폭으로 성장하며 국내외 기관들이 올해 우리나라 성장률을 상향 조정했다”며 “소비자들의 경기 개선 기대가 확대됐고 증시 호조도 개선에 기여했다”고 설명했다.

6개월 뒤 금리 수준을 예상한 금리수준전망지수(114)는 중동 긴장 완화 기대로 전월보다 1포인트 떨어져 지난해 9월 이후 8개월 만에 하락 전환했다. 향후 1년 기대인플레이션율(2.8%)은 미국·이란 협상과 정부의 물가 안정 대책으로 추가 상승 기대가 낮아지면서 0.1%포인트 내렸다.

주택가격전망(112)은 다주택자 양도소득세 중과 재개 전후로 매물이 감소하자 서울을 중심으로 아파트 매매가격 상승 폭이 확대되며 8포인트 올랐다. 이 지수가 100을 넘은 것은 1년 뒤 집값 상승을 예측하는 소비자가 더 많다는 뜻이다.

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