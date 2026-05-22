반도체·증시 활황에 소비심리 11개월만 최대폭 증가

반도체 수출 호조와 증시 활황으로 지난달 소비자들의 경제 심리가 석달 만에 개선됐다.

한국은행이 22일 발표한 ‘5월 소비자동향조사 결과’를 보면, 지난달 중 소비자심리지수(CCSI)는 106.1로 전월보다 6.9포인트 상승했다. 지난해 6월(+6.9포인트) 이후 가장 큰 상승 폭을 기록했으며 미국·이란 전쟁으로 3월(-5.1포인트)과 4월(-7.8포인트) 연속 하락하다가 3개월 만에 반등했다.

CCSI는 경제 상황을 바라보는 소비자들의 심리를 종합적으로 나타낸 지표로 기준값인 100보다 크면 낙관적, 작으면 비관적이라는 의미다. 현재생활형편·생활형편전망·가계수입전망·소비지출전망·현재경기판단·향후경기전망 등 6개 지수를 이용해 산출한다.

가계 재정 상황 인식을 보여주는 현재생활형편(93)과 생활형편전망(97)이 전월보다 각 2포인트, 5포인트 올랐고 가계수입전망(100)과 소비지출전망(110)도 2포인트씩 상승했다.

한은은 중동 전쟁 여파로 고유가가 지속되는 와중에도 증시 활황과 고유가 피해지원금 지급으로 낙관적인 판단이 증가했다고 분석했다.

현재경기판단(83)은 전월보다 15포인트 올라 2020년 10월(+16포인트) 이후 5년7개월 만에 최대 폭으로 상승했다. 향후경기전망(93)도 전월과 비교해 14포인트 올랐다.

이흥후 한은 경제심리조사팀장은 “반도체 업황 호조와 1분기 국내총생산(GDP)이 큰 폭으로 성장하며 국내외 기관들이 올해 우리나라 성장률을 상향 조정했다”며 “소비자들의 경기 개선 기대가 확대됐고 증시 호조도 개선에 기여했다”고 설명했다.

6개월 뒤 금리 수준을 예상한 금리수준전망지수(114)는 중동 긴장 완화 기대로 전월보다 1포인트 떨어져 지난해 9월 이후 8개월 만에 하락 전환했다. 향후 1년 기대인플레이션율(2.8%)은 미국·이란 협상과 정부의 물가 안정 대책으로 추가 상승 기대가 낮아지면서 0.1%포인트 내렸다.

주택가격전망(112)은 다주택자 양도소득세 중과 재개 전후로 매물이 감소하자 서울을 중심으로 아파트 매매가격 상승 폭이 확대되며 8포인트 올랐다. 이 지수가 100을 넘은 것은 1년 뒤 집값 상승을 예측하는 소비자가 더 많다는 뜻이다.