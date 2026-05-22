1·2차 고유가 지원금 신청률 63.8%···2300만명 신청·4조3817억 지급

1·2차 고유가 피해지원금 신청률이 60%를 넘어섰다.

22일 행정안전부에 따르면 전날 밤 12시 기준 1·2차 고유가 피해지원금 누적 신청자는 2291만4804명으로 집계됐다. 전체 지급 대상자(3592만9596명)의 63.8% 수준이다. 누적 지급액은 총 4조3817억원이다.

이 중 기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족 등을 대상으로 한 1차 지원금은 총 305만1000명이 신청해 신청률 94.4%를 기록했고, 지급액은 1조7324억원이다.

지난 18일부터 소득 하위 70%를 대상으로 지급 개시한 2차 지원금은 총 전날 밤 12시까지 1986만3000명이 신청해 대상자 대비 신청률은 60.7%를 기록했다. 지급액은 2조6493억원이다. 7월3일까지인 2차 신청 기간에는 1차 지원금을 미처 신청하지 못한 대상자도 함께 신청할 수 있다.

1·2차 누적 지원금 수령 방식은 신용·체크카드가 1569만2326명으로 가장 많았고, 지역사랑상품권 모바일·카드형 369만6819명, 선불카드 309만9965명 등이 뒤를 이었다. 지역별 신청률은 전남이 67.39%로 가장 높았고, 광주(66.26%), 부산(66.19%), 대구(65.77%) 순으로 나타났다. 반면 제주는 61.01%로 가장 낮았다.

고유가 지원금 사용 지역은 주소지 관할 지방자치단체로 제한된다. 사용처는 연매출액 30억원 이하 가맹점과 소상공인 매장이다. 다만 주유소는 연매출액 제한이 없다.

대상자 선정 결과와 지원 금액에 이의가 있는 경우 7월17일까지 국민신문고와 읍면동 행정복지센터 등에 접수하면 된다. 지원금 사용 기한은 8월31일로, 이 기간 사용하지 않은 지원금은 소멸한다.