경찰, 스타벅스 ‘탱크데이’ 정용진 사건 고발인 조사

경찰이 스타벅스 ‘탱크데이’ 이벤트 논란과 관련한 고발 사건 수사를 위해 고발인 조사를 진행했다. 앞서 정용진 신세계그룹 회장 등은 5·18민주화운동을 희화화한 ‘탱크데이’ 이벤트를 통해 민주화운동 유족 등의 명예를 훼손한 혐의 등으로 고발됐다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 22일 오후 김순환 서민민생대책위원회(서민위) 사무총장을 상대로 고발 경위 등을 조사하고 있다고 밝혔다.

서민위는 지난 20일 정용진 회장과 손정현 스타벅스 전 대표를 모욕 및 명예훼손 혐의로 서울경찰청에 고발했다. 경찰은 이를 서울 강남경찰서에 배당했다. 5·18 유공자들도 같은 날 정 회장과 손 전 대표, 스타벅스 코리아 마케팅 담당자와 책임자 등 4명을 모욕 및 5·18민주화운동 등에 관한 특별법 위반 혐의(허위사실 유포)로 광주 남부경찰서에 고발했다.

경찰청은 전날 이들 사건을 모아 서울경찰청 공공범죄수사대에서 수사키로 했다. 사건 재배당 및 병합 하루 만에 고발인 조사가 이뤄진 것이다.

앞서 스타벅스는 5·18민주화운동 46주년인 지난 18일 ‘탱크데이’ 행사를 진행하고 ‘책상에 탁!’ 표현 등을 사용해 논란이 일었다. 5·18민주화운동 당시 계엄군의 광주 시내 탱크 진입, 1987년 고 박종철 열사 고문치사 사건 당시 공안당국의 ‘책상을 탁! 치니 억! 하고 죽었다’는 해명을 연상시킨다는 비판이 제기됐다.