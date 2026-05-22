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본문 요약

미국 정부가 에볼라 관련 입국 제한 조치를 시행한 가운데 콩고민주공화국 국적 승객이 탑승한 프랑스 여객기가 미국 입국을 거부당해 캐나다로 우회 착륙했다.

21일 워싱턴포스트에 따르면 프랑스 항공사 에어프랑스의 파리발 미국 디트로이트행 378편은 전날 승객 1명의 미국 입국이 제한되면서 캐나다 몬트리올로 경로를 변경했다.

미 세관국경보호국은 성명을 통해 콩고민주공화국 출신 승객이 항공사 측의 실수로 여객기에 탑승한 사실이 뒤늦게 확인됐다며 "에볼라 바이러스 위험을 줄이기 위한 입국 제한 조치 때문에 해당 승객은 탑승해서는 안 됐다"고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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미국, 민주콩고 국적 승객 탄 여객기 착륙 불허…결국 캐나다로

입력 2026.05.22 14:13

  • 전현진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 21일(현지시간) 디트로이트 메트로폴리탄 공항. 이곳에 착륙할 예정이었던 에어프랑스 항공편이 에볼라 발병 지역인 콩고민주공화국 승객 한 명을 태우고 있어 캐나다 몬트리올로 회항했다. AFP연합뉴스

지난 21일(현지시간) 디트로이트 메트로폴리탄 공항. 이곳에 착륙할 예정이었던 에어프랑스 항공편이 에볼라 발병 지역인 콩고민주공화국 승객 한 명을 태우고 있어 캐나다 몬트리올로 회항했다. AFP연합뉴스

미국 정부가 에볼라 관련 입국 제한 조치를 시행한 가운데 콩고민주공화국 국적 승객이 탑승한 프랑스 여객기가 미국 입국을 거부당해 캐나다로 우회 착륙했다.

21일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)에 따르면 프랑스 항공사 에어프랑스의 파리발 미국 디트로이트행 378편은 전날 승객 1명의 미국 입국이 제한되면서 캐나다 몬트리올로 경로를 변경했다.

미 세관국경보호국(CBP)은 성명을 통해 콩고민주공화국 출신 승객이 항공사 측의 실수로 여객기에 탑승한 사실이 뒤늦게 확인됐다며 “에볼라 바이러스 위험을 줄이기 위한 입국 제한 조치 때문에 해당 승객은 탑승해서는 안 됐다”고 밝혔다.

이에 따라 여객기는 미국 미시간주의 디트로이트 공항 착륙이 불허됐다. 캐나다 CBC 방송은 캐나다 공중보건청을 인용해 해당 승객이 몬트리올 공항에서 검역 담당자의 검사를 받은 뒤 파리로 돌아갔다고 전했다. 이 승객에게 별다른 증상은 없는 것으로 전해졌다.

한편 미 국무부는 이날 보건 경보를 발령, 미국 도착 21일 이내에 콩고민주공화국과 우간다, 남수단에 체류한 이들은 워싱턴DC 인근의 워싱턴덜레스국제공항(IAD)으로만 입국할 수 있다고 밝혔다.

에볼라 바이러스 확산 지역을 방문했던 이들을 상대로 검역을 강화한 것이다. 이 공항에서는 보건 당국자들이 입국자를 상대로 상향된 수준의 검사를 진행한다.

세계보건기구(WHO)는 전날 콩고민주공화국과 우간다에서 발생한 에볼라 감염 추정 사례가 약 600건이고 사망자는 139명이라고 밝혔다.

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