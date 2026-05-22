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소비자단체 “스타벅스 선불 충전금, 조건 없이 전액 환불해야”

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본문 요약

소비자단체들이 스타벅스의 '5·18 탱크데이' 행사 이후 벌어지는 불매운동과 관련해 "이번 사태로 인해 더 이상 스타벅스를 이용하지 않겠다는 모든 소비자에게 충전 잔액에 대해 조건 없이 전액 환불하라"고 촉구했다.

이들 단체는 공정위와 국회를 향해 "이번 사례와 같이 기업의 명백한 잘못으로 인해 소비자가 불매를 원하는 경우 사용 금액과 관계 없이 선불금 전액을 환급받을 수 있도록 법적·제도적 근거를 마련해야 한다"고 밝혔다.

이들 단체는 스타벅스를 향해 "매장에서 일하는 직원들의 응대 부담을 덜기 위해 매장을 방문하지 않아도 환불이 가능하도록 시스템을 개선해야 할 것"이라고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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소비자단체 “스타벅스 선불 충전금, 조건 없이 전액 환불해야”

입력 2026.05.22 14:22

수정 2026.05.22 14:32

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  • 정대연 기자

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신세계그룹 계열사 스타벅스코리아가 5.18민주화운동 기념일에 펼친 ‘탱크데이’ 이벤트 관련 논란이 커지고 있는 가운데 19일 고객들이 서울 시내 한 스타벅스 매장을 이용하고 있다. 2026.5.19 강윤중 기자

신세계그룹 계열사 스타벅스코리아가 5.18민주화운동 기념일에 펼친 ‘탱크데이’ 이벤트 관련 논란이 커지고 있는 가운데 19일 고객들이 서울 시내 한 스타벅스 매장을 이용하고 있다. 2026.5.19 강윤중 기자

소비자단체들이 스타벅스의 ‘5·18 탱크데이’ 행사 이후 벌어지는 불매운동과 관련해 “이번 사태로 인해 더 이상 스타벅스를 이용하지 않겠다는 모든 소비자에게 충전 잔액에 대해 조건 없이 전액 환불하라”고 촉구했다.

12개 소비자단체가 모인 한국소비자단체협의회는 22일 성명을 내고 “소비자들이 스타벅스코리아 회원 탈퇴와 선불식 카드 환불을 하는 과정에서 까다로운 환불 규정으로 인해 소비자 불만이 고조되고 있다”면서 이같이 밝혔다. 스타벅스 카드 이용약관을 보면 선불카드 잔액을 돌려받기 위해서는 최종 충전 후 잔액의 60% 이상을 사용해야 한다. 금액형 상품권 100분의 60(1만원 이하는 100분의 80) 이상을 사용해야 잔액 반환이 가능하도록 규정한 공정거래위원회의 ‘신유형 상품권 표준약관’과 전자금융거래법에 따른 것이다.

이들 단체는 “기업의 명백한 잘못으로 불매를 결심한 소비자에게 원치 않는 추가 소비를 강요하는 모순적인 구조”라고 지적했다. 이들 단체는 공정위와 국회를 향해 “이번 사례와 같이 기업의 명백한 잘못으로 인해 소비자가 불매를 원하는 경우 사용 금액과 관계 없이 선불금 전액을 환급받을 수 있도록 법적·제도적 근거를 마련해야 한다”고 밝혔다. 이들 단체는 스타벅스를 향해 “매장에서 일하는 직원들의 응대 부담을 덜기 위해 매장을 방문하지 않아도 환불이 가능하도록 시스템을 개선해야 할 것”이라고 밝혔다.

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