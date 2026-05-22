소비자단체 “스타벅스 선불 충전금, 조건 없이 전액 환불해야”

소비자단체들이 스타벅스의 '5·18 탱크데이' 행사 이후 벌어지는 불매운동과 관련해 "이번 사태로 인해 더 이상 스타벅스를 이용하지 않겠다는 모든 소비자에게 충전 잔액에 대해 조건 없이 전액 환불하라"고 촉구했다.

이들 단체는 공정위와 국회를 향해 "이번 사례와 같이 기업의 명백한 잘못으로 인해 소비자가 불매를 원하는 경우 사용 금액과 관계 없이 선불금 전액을 환급받을 수 있도록 법적·제도적 근거를 마련해야 한다"고 밝혔다.

이들 단체는 스타벅스를 향해 "매장에서 일하는 직원들의 응대 부담을 덜기 위해 매장을 방문하지 않아도 환불이 가능하도록 시스템을 개선해야 할 것"이라고 밝혔다.