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한국공항공사, 세계 최대 드론 박람회서 자체 개발 ‘UTM 시스템’ 공개

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한국공항공사는 21~23일 중국 선전에서 열리는 '2026 국제 UAS 엑스포'에서 국내 최초로 자체 개발한 '드론교통관리 시스템'을 공개했다고 22일 밝혔다.

공사가 개발한 UTM은 드론의 비행 승인, 식별·추적, 경로 이탈 및 충돌 경보, 지오펜싱 등 비행 필수 정보를 제공해 안전한 드론 운항을 지원하는 시스템이다.

공사는 "다수의 드론이 저고도 공역에서 안전하고 효율적인 비행을 지원하는 교통관리체계"라고 설명했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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한국공항공사, 세계 최대 드론 박람회서 자체 개발 ‘UTM 시스템’ 공개

입력 2026.05.22 14:22

  • 안광호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

중국 선전에서 열리는 ‘2026 국제 UAS 엑스포’의 한국공항공사 전시 부스. 한국공항공사 제공

중국 선전에서 열리는 ‘2026 국제 UAS 엑스포’의 한국공항공사 전시 부스. 한국공항공사 제공

한국공항공사는 21~23일 중국 선전에서 열리는 ‘2026 국제 UAS 엑스포’에서 국내 최초로 자체 개발한 ‘드론교통관리(UTM) 시스템’을 공개했다고 22일 밝혔다.

공사에 따르면 이번 박람회는 해외 103개국 800개 이상 기업이 참여하는 세계 최대 드론 박람회로, 드론세계총회와 전시회, 비행시연 등 다양한 행사가 진행된다. UAS는 지상 통제소와 통신 시스템 등을 모두 포함하는 ‘무인항공기 시스템’ 전체를 의미한다.

공사가 개발한 UTM은 드론의 비행 승인, 식별·추적, 경로 이탈 및 충돌 경보, 지오펜싱 등 비행 필수 정보를 제공해 안전한 드론 운항을 지원하는 시스템이다. 공사는 “다수의 드론이 저고도 공역에서 안전하고 효율적인 비행을 지원하는 교통관리체계”라고 설명했다. 지오펜싱(Geo-fencing)은 가상의 특정구역에 인공위성 위치정보(GPS) 울타리를 설정해 드론의 무단 진입이나 이탈을 제한하고 통제하는 안전기술을 말한다.

공사는 UTM 시스템을 바탕으로 지방정부 등과 ‘K-드론배송’ 상용화를 추진하고 있다. 특히 UTM 시스템 중 ‘드론 비행승인 자동화시스템’은 기존 비행승인 체계를 획기적으로 개선한 성과를 인정받아 ‘행정안전부 2024년 데이터 분석·활용 공모전 최우수상’, ‘국토교통 우수사례 장려상’, ‘한국정책학회 최우수 정책상’ 등을 수상했다.

윤영진 한국공항공사 건설기술본부장은 “우리 공사가 지난 수년간 공들여 온 UTM 시스템의 기술적 완성도를 이번 박람회를 통해 전 세계에 증명하는 중요한 계기가 됐다”며 “독보적인 기술 경쟁력을 바탕으로 미래항공교통 분야의 세계 시장을 선도하겠다”고 말했다.

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