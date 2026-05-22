다이빙 중국대사 “반중 정서 부추기는 가짜뉴스 비판한 이재명 대통령 높이 평가”

다이빙 주한 중국 대사가 22일 "이재명 대통령께서 어제 SNS에 글을 올려 개별 한국 언론이 가짜뉴스를 만들고 중국 혐오 정서를 부추기는 것을 비판하신 데 대해 높이 평가한다"고 밝혔다.

이재명 대통령은 21일 서울 강남 아파트 매물을 중국인이 대거 매입했다는 언론 보도를 언급하며 "혐중 선동 재료로 사용될 수 있게 의도적으로 만든 가짜뉴스로 추정된다"며 "엄중하게 책임을 물어야겠지요"라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스에 "서울경제TV가 '중국인 서울 강남 아파트 944채 기습 매수, 다주택자 던진 물량 싹쓸이' 이런 가짜 영상기사를...