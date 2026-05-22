다이빙 중국대사 “반중 정서 부추기는 가짜뉴스 비판한 이재명 대통령 높이 평가”

다이빙 주한 중국 대사가 22일 “이재명 대통령께서 어제 SNS에 글을 올려 개별 한국 언론이 가짜뉴스를 만들고 중국 혐오 정서를 부추기는 것을 비판하신 데 대해 높이 평가한다”고 밝혔다.
다이 대사는 이날 자신의 X에 “한국 각계 인사들이 시비를 잘 가리고, 가짜뉴스와 차별, 선동적 여론몰이 등을 자발적으로 배격하여 중한 양국 국민 간의 상호 객관적 인식, 그리고 이해와 신뢰, 우호 감정을 증진시키기를 기대한다”고 밝혔다.
이 대통령은 지난 21일 X에 “(한 경제매체가) ‘중국인 서울 강남 아파트 944채 기습매수..다주택자 던진 물량 싹쓸이’ 이런 가짜 영상기사를 냈다가 지금은 삭제했습니다”라며 “확인해보니 1~4월 간 강남구 집합건물 중국인 매수는 5명 불과 등 명백한 허위기사입니다”라고 밝혔다.
이어 “혐중 선동재료로 사용될 수 있게 의도적으로 만든 가짜뉴스 기사로 추정됩니다”라며 “명색이 언론, 그것도 경제언론인데 혐중을 부추겨 나라와 국민에 무슨 도움이 되겠습니까. 엄중하게 책임을 물어야겠지요”라고 했다.