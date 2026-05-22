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본문 요약

다이빙 주한 중국 대사가 22일 "이재명 대통령께서 어제 SNS에 글을 올려 개별 한국 언론이 가짜뉴스를 만들고 중국 혐오 정서를 부추기는 것을 비판하신 데 대해 높이 평가한다"고 밝혔다.

이재명 대통령은 21일 서울 강남 아파트 매물을 중국인이 대거 매입했다는 언론 보도를 언급하며 "혐중 선동 재료로 사용될 수 있게 의도적으로 만든 가짜뉴스로 추정된다"며 "엄중하게 책임을 물어야겠지요"라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스에 "서울경제TV가 '중국인 서울 강남 아파트 944채 기습 매수, 다주택자 던진 물량 싹쓸이' 이런 가짜 영상기사를...

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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다이빙 중국대사 “반중 정서 부추기는 가짜뉴스 비판한 이재명 대통령 높이 평가”

입력 2026.05.22 14:22

수정 2026.05.22 14:35

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  • 전현진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

다이빙 주한중국대사가 지난 21일 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 열린 2026 마카오 관광 세미나&트러블 마트에서 축사하고 있다. 연합뉴스

다이빙 주한중국대사가 지난 21일 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 열린 2026 마카오 관광 세미나&트러블 마트에서 축사하고 있다. 연합뉴스

다이빙 주한 중국 대사가 22일 “이재명 대통령께서 어제 SNS에 글을 올려 개별 한국 언론이 가짜뉴스를 만들고 중국 혐오 정서를 부추기는 것을 비판하신 데 대해 높이 평가한다”고 밝혔다.

다이 대사는 이날 자신의 X에 “한국 각계 인사들이 시비를 잘 가리고, 가짜뉴스와 차별, 선동적 여론몰이 등을 자발적으로 배격하여 중한 양국 국민 간의 상호 객관적 인식, 그리고 이해와 신뢰, 우호 감정을 증진시키기를 기대한다”고 밝혔다.

이 대통령은 지난 21일 X에 “(한 경제매체가) ‘중국인 서울 강남 아파트 944채 기습매수..다주택자 던진 물량 싹쓸이’ 이런 가짜 영상기사를 냈다가 지금은 삭제했습니다”라며 “확인해보니 1~4월 간 강남구 집합건물 중국인 매수는 5명 불과 등 명백한 허위기사입니다”라고 밝혔다.

이어 “혐중 선동재료로 사용될 수 있게 의도적으로 만든 가짜뉴스 기사로 추정됩니다”라며 “명색이 언론, 그것도 경제언론인데 혐중을 부추겨 나라와 국민에 무슨 도움이 되겠습니까. 엄중하게 책임을 물어야겠지요”라고 했다.

이 대통령, ‘강남 아파트 중국인 싹쓸이’ 보도에 “가짜뉴스 엄중 책임 물어야”

이재명 대통령은 21일 서울 강남 아파트 매물을 중국인이 대거 매입했다는 언론 보도를 언급하며 “혐중 선동 재료로 사용될 수 있게 의도적으로 만든 가짜뉴스로 추정된다”며 “엄중하게 책임을 물어야겠지요”라고 밝혔다. 이 대통령은 이날 엑스에 “서울경제TV가 ‘중국인 서울 강남 아파트 944채 기습 매수, 다주택자 던진 물량 싹쓸이’ 이런 가짜 영상기사를...

https://www.khan.co.kr/article/202605211652001

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