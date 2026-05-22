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본문 요약

경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 김용남 더불어민주당 후보가 조국 조국혁신당 후보의 멍 든 얼굴을 두고 "파란색이 얼마나 부러우면 원래 다른 색깔인데 자기 얼굴을 시퍼렇게 만든 사람이 나오겠느냐"고 말했다.

김 후보는 전날 평택을 지역 유세 중 조 후보의 멍든 눈을 두고 "파란색이고 싶은 거지"라고 말했다.

조 후보는 최근 문에 얼굴을 세게 부딪혀 눈 부근에 멍이 들었다고 밝힌 바 있다.

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김용남, 얼굴에 멍든 조국에 “파란색 부러워 얼굴 시퍼렇게”…조국 측 “사람 다치면 안부 물어야”

입력 2026.05.22 14:30

수정 2026.05.22 14:57

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  • 강한들 기자

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경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 김용남 더불어민주당 후보가 지난 21일 경기도 평택시 안중시장 앞에서 열린 출정식에서 지지를 호소하고 있다. 연합뉴스

경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 김용남 더불어민주당 후보가 지난 21일 경기도 평택시 안중시장 앞에서 열린 출정식에서 지지를 호소하고 있다. 연합뉴스

경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 김용남 더불어민주당 후보가 조국 조국혁신당 후보의 멍 든 얼굴을 두고 “파란색이 얼마나 부러우면 원래 다른 색깔인데 자기 얼굴을 시퍼렇게 만든 사람이 나오겠느냐”고 말했다. 조 후보 측은 22일 김 후보의 발언을 두고 “조 후보의 부상을 조롱했다”고 비판했다.

김 후보는 전날 평택을 지역 유세 중 조 후보의 멍든 눈을 두고 “파란색이고 싶은 거지”라고 말했다. 파란색은 민주당 상징색이다. 조 후보는 최근 문에 얼굴을 세게 부딪혀 눈 부근에 멍이 들었다고 밝힌 바 있다.

조 후보 선거대책본부는 이날 입장문에서 “사람이 다치면 안부를 묻는 것이 당연한 태도”라며 “선거 승리라는 목적에만 심취해 다쳐서 멍든 눈을 두고 조롱하는 모습에서 김 후보의 본심을 본다”고 말했다. 선대본은 “사람을 그렇게 대하기에 세월호 유족들에게도, 이태원 참사 유족들에게도 그런 망언들을 할 수 있었을 것”이라고 밝혔다.

선대본은 “김 후보, 언제부터 민주당, 언제부터 파란색이었나”라며 “지금도 개혁신당에서 공보 담당하던 분들을 김용남 선대본부 공보담당으로 배치하고 있으면서 파란색을 강조하는 모습, 어울리지 않는다”고 밝혔다.

조승래 민주당 사무총장은 이날 국회에서 열린 기자간담회에서 김 후보의 발언에 대해 “말 한마디 한마디를 유의해서 하는 게 필요하다고 본다”고 말했다. 조 사무총장은 “네거티브, 또는 부정적 언사를 많이 쓰는 것이 득표에 별로 도움이 안된다고 생각한다”며 “부적절한 언행이 있으면 그것은 바로 시정하는 게 필요하다”고 말했다.

두 후보는 이날 오후 3시부터 경기 지역 언론 주최로 열리는 평택을 후보자 초청토론회에서 공방을 이어갈 것으로 보인다.

경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 후보가 지난 14일 평택시선거관리위원회에서 후보 등록을 하고 있다. 연합뉴스

경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 후보가 지난 14일 평택시선거관리위원회에서 후보 등록을 하고 있다. 연합뉴스

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