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석방 활동가 ‘이스라엘 구금·폭행’ 주장…외교부 “이스라엘에 엄중 인식 전달”

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본문 요약

팔레스타인 가자지구 구호선단에 탑승했다가 이스라엘군에 나포됐다 석방된 한국인 국제 활동가들이 구금 및 폭행 피해를 주장했다.

외교부는 이스라엘 측에 두 활동가가 겪은 피해에 대한 사실관계 확인을 요청한 상태다.

이스라엘군에 나포됐다 풀려난 활동가 김아현씨와 김동현씨는 22일 오전 6시23분쯤 인천국제공항에 도착한 뒤 취재진과 만나 구금 과정에서 폭행이 있었다고 주장했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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석방 활동가 ‘이스라엘 구금·폭행’ 주장…외교부 “이스라엘에 엄중 인식 전달”

입력 2026.05.22 14:44

수정 2026.05.22 14:48

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  • 강연주 기자

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가자지구행 구호선에 탑승했다가 이스라엘군에 나포됐던 활동가 김아현씨와 김동현씨가 22일 인천국제공항에 도착해 취재진의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

가자지구행 구호선에 탑승했다가 이스라엘군에 나포됐던 활동가 김아현씨와 김동현씨가 22일 인천국제공항에 도착해 취재진의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

팔레스타인 가자지구 구호선단에 탑승했다가 이스라엘군에 나포됐다 석방된 한국인 국제 활동가들이 구금 및 폭행 피해를 주장했다. 외교부는 사실관계를 확인한 뒤, 사안의 심각성에 걸맞은 조치를 검토하겠다고 밝혔다. 외교부는 이스라엘 측에 두 활동가가 겪은 피해에 대한 사실관계 확인을 요청한 상태다.

이스라엘군에 나포됐다 풀려난 활동가 김아현씨(활동명 해초)와 김동현씨는 22일 오전 6시23분쯤 인천국제공항에 도착한 뒤 취재진과 만나 구금 과정에서 폭행이 있었다고 주장했다. 김아현씨는 “저희 배가 마지막으로 나포된 배 중 하나였고, 당시 이스라엘군이 굉장히 흥분한 상태였다”며 “제가 감옥에 갔을 때는 이미 많은 사람이 구타당한 뒤였다. 저 역시 얼굴을 여러 차례 맞아 현재 왼쪽 귀가 잘 들리지 않는 상태”라고 밝혔다.

김동현씨가 탑승한 가자지구 구호선박 ‘키리아코스 X호’는 지난 18일(현지시간) 가자지구에서 약 465㎞ 떨어진 키프로스 인근 지중해 해상에서 나포됐다. 김아현씨가 탑승한 ‘리나 알 나불시호’는 이튿날인 19일 가자지구에서 약 220㎞ 떨어진 지중해 해상에서 나포됐다.

외교부에 따르면 김아현씨와 김동현씨는 이스라엘군에 나포된 뒤 같은 선박에 탑승하고 있던 400여명의 국제 활동가들과 함께 이스라엘 남부 아슈도드 항구로 압송됐다. 이들은 현지에서 신원 확인과 행정 절차를 거쳤으며, 김아현·김동현씨는 이스라엘 내 구금시설로 이송되지 않고 벤구리온 공항 인근 경찰서로 이동했다.

주이스라엘 한국대사관 영사가 경찰서에서 두 활동가를 접견했다. 외교부는 접견 과정에서 나포 당시 이스라엘군의 거친 행동이 있었던 정황을 파악했던 것으로 보인다. 이후 두 활동가는 공항으로 이동해 제3국을 거쳐 국내에 입국했다.

앞서 외교부는 두 활동가의 나포 소식을 접한 뒤 이들을 구금 없이 즉각 석방·추방하도록 이스라엘 측에 요청한 바 있다. 외교부는 두 활동가가 정식 구금시설로 이송되지 않았던 정황을 바탕으로 전날 이들이 “구금시설을 거치지 않고 바로 추방”됐다고 밝혔던 것으로 보인다.

외교부는 이날 두 활동가가 기자회견을 통해 구금 및 폭행 피해를 주장한 것을 두고 이스라엘 당국에 사실관계 확인을 요청했다.

외교부 관계자는 “정부는 이스라엘군의 구타 행위가 있었다는 우리 국민의 증언을 엄중하게 인식하고 있다”며 “외교부는 이스라엘 측에 우리의 엄중한 인식을 전달했다”고 밝혔다. 이 관계자는 “사실관계 확인 결과에 따라 사안의 심각성에 부합하는 조치를 취해 나갈 것”이라고 했다.

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