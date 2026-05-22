혁명수비대 강경파가 미국 협상 실질 창구···‘우라늄·호르무즈’ 양보할까?

미국과 이란의 종전 협상이 재개될 조짐을 보이는 가운데, 강경파 혁명수비대 출신 인사들이 협상의 실질적 열쇠를 쥐고 있어 다는 분석이 나왔다.

뉴욕타임스(NYT)와 AP통신은 21일(현지시간) 아흐마드 바히디 이란혁명수비대 사령관 등 혁명수비대 출신의 강경파 인사들이 미국과의 협상을 사실상 좌우하고 있다고 보도했다.

NYT는 바히디 사령관과 모함마드-바게르 갈라바프 이란 의회의장, 골람-호세인 모흐세니 에제이 사법부 수장, 호세인 타에브 혁명수비대 전 정보조직 수장, 모함마드 알리 자파리 전 혁명수비대 사령관, 모함마드 바게르 졸가드르 최고국가안보위원회 사무총장 등이 협상 실무를 함께 책임지고 있다고 전했다. 이들은 혁명수비대 내 정보·안보 기관을 장악하며 이란 국정을 좌지우지해 온 인물들이라는 평가를 받는다.

갈라바프 의장 정도가 실용적 성향으로 꼽히지만, 나머지 핵심 인사들은 강경파로 분류된다. 사이드 골카르 미국 테네시대 채터누가캠퍼스 정치학 교수는 NYT에 “이들은 이란의 정보를 장악해 왔고, 그 지배력을 바탕으로 정치의 거의 모든 영역에서 지배적 위치를 점하게 됐다”고 말했다.

AP통신은 파키스탄의 중재 과정을 직접 파악하고 있는 지역 관계자를 익명으로 인용해 “바히디 사령관이 이란과 협상하는 측의 실질적인 접촉 창구가 됐다”고 전했다. 바히디 사령관은 지난 2월 미국과 이스라엘의 공습으로 전임 사령관이 사망한 뒤 3월 혁명수비대 수장에 오른 인물이다.

바히디 사령관은 강경 노선의 상징적 인물이다. 레바논 헤즈볼라 등 친이란 무장 네트워크를 설계한 당사자로, 이란 정부는 관련성을 부인하고 있지만 1994년 아르헨티나 부에노스아이레스 유대인 커뮤니티센터 폭탄 테러와 1996년 사우디아라비아 미군 막사 차량폭탄 테러의 배후로 의심받고 있다. 2022년 ‘히잡시위’ 당시에는 내무장관으로서 유혈 진압에 관여한 인물로도 꼽힌다.

워싱턴 전쟁연구소(ISW)는 AP통신에 “바히디 사령관과 그 측근이 이란의 군사 대응뿐 아니라 협상 정책까지 통제권을 굳혀가고 있을 가능성이 높다”고 분석했다. 케네스 카츠먼 소파우 그룹 선임연구원은 “바히디는 끝없는 혁명, 끝없는 저항이라는 사고방식을 갖고 있다”며 “그는 미국에 맞서야 한다고 믿는다”고 말했다.

미국이 호르무즈해협 개방과 우라늄 반출 등을 조건으로 내민 평화협상이 진전을 보인다는 관측이 나오고 있지만 아직 결과를 낙관하기에는 시기상조란 분석이 나온 이유다. 이란 반관영 ISNA통신은 22일 파키스탄의 중재로 미·이란 간 메시지 교환이 이루어지고 있다고 전했다. 로이터통신 등에 따르면 마코 루비오 국무장관은 이날 북대서양조약기구(NATO·나토) 외무장관 회의 참석차 스웨덴으로 출국하기 전 이란과의 협상에 대해 “몇몇 좋은 신호들이 있다”고 말했다.