수입산 날치알 대신 넙치알··· 국립부경대 학생들 수산업 혁신 아이디어 경진대회 대상

국립부경대 식품공학전공 학생들이 국내 양식 자원을 재해석해 혁신적인 대체 수산식품을 개발하는 내용의 아이디어로 전국 대회 대상을 거머쥐었다.

부경대는 식품공학전공 4학년 박서진, 오영진, 유소정, 하예림, 이승수 학생으로 구성된 ‘해담’ 팀(지도교수 심길보)이 한국수산과학회 주관 ‘2026 융·복합적 인재 양성, 전통 수산업 혁신을 위한 아이디어 경진대회’에서 대상을 수상했다고 밝혔다. 이번 대회는 전통 수산업의 현장 문제를 해결할 창의적 아이디어를 발굴하고, 수산 분야의 융복합 인재 양성을 촉진하기 위해 마련됐다.

해담 팀은 수입 의존도가 높은 날치알을 국내산 넙치 수정란으로 대체하는 식품 개발 아이디어를 제안해 최고 평가를 받았다. 수입 의존도가 높은 날치알은 공급 안정성에 한계가 있지만, 넙치 수정란은 국내 양식 산업과 연계해 원료를 지속적으로 확보할 수 있다는 점에 착안했다.

이들이 제안한 대체 식품은 넙치 수정란의 난막 특성을 살려 날치알 특유의 ‘톡 터지는’ 식감을 구현한 것이 특징이다. 식초 처리를 통해 난막 단백질의 변성을 유도하고, 씹을 때 내용물이 순간적으로 방출되도록 설계해 소비자가 선호하는 ‘팝핑’ 식감을 완성했다.

여기에 적양배추 유래 안토시아닌 색소를 활용해 pH 변화에 따라 색이 변하는 시각적 재미까지 더했다. 음식을 먹을 때 레몬즙을 첨가하면 산성 조건에서 보라색이 붉은색으로 변하도록 했다.

전분이나 알긴산 기반 인조 날치알과 달리 실제 어류 알을 사용해 DHA, EPA 등 영양성분이 풍부하며 외식 및 간편식 시장으로의 확장성도 높다. 활용도가 낮았던 수산자원의 수산식품 산업 활성화에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

심길보 교수는 “향후 맛 향상과 미생물 안정성 확보, 저장성 개선 등 후속 연구를 통해 산업화 가능성을 높이겠다”고 말했다.