벤츠 신형 S-클래스·마이바흐, 사전계약 나흘 만에 1000대 돌파···가격은?

메르세데스-벤츠의 최고급 플래그십 세단 S-클래스와 마이바흐가 사전계약 나흘만에 1000건을 돌파했다.

메르세데스-벤츠 코리아는 지난 18일부터 사전계약을 시작한 ‘더 뉴 메르세데스-벤츠 S-클래스’ 및 ‘더 뉴 메르세데스-마이바흐 S-클래스’의 누적 계약 대수가 나흘 만에 1000건을 돌파했다고 22일 밝혔다. 지난 18일 사전 계약을 시작한 지 나흘만이다.

올해 3분기 국내 공식 출시를 앞둔 이번 신차는 부분변경(페이스리프트) 모델이다. 다만 차량 구성 요소의 절반 이상인 약 2700개 항목을 새로 개발하거나 재설계해 완전변경에 준하는 대대적인 상품성 개선을 이룬 점이 특징이다.

외관은 브랜드 역사상 최초로 적용된 ‘일루미네이티드 라디에이터 그릴’과 새로운 디지털 라이트 헤드램프를 채택해 플래그십의 웅장함을 강조했다. 실내에는 메르세데스-벤츠의 독자 운영체제 ‘MB.OS’를 기반으로 한 ‘MBUX 슈퍼스크린’이 탑재돼 직관적이고 개인화된 디지털 경험을 선사한다. 앞좌석에는 최고 44도까지 온기를 전하는 열선 안전벨트와 사운드 시각화 기능 등이 기본 적용돼 감성 품질을 높였다.

개선된 파워트레인과 첨단 주행 기술도 대거 탑재됐다. 특히 S 580 모델에는 그동안 마이바흐에만 적용되던 최고급 서스펜션 시스템인 ‘E-액티브 바디 컨트롤’을 지원해 안락한 승차감을 구현했다. 뒷바퀴가 조향을 도와 민첩한 움직임을 가능케 하는 ‘리어-액슬 스티어링’ 역시 전 라인업에 기본 적용되거나 트림에 따라 뒷바퀴가 최대 10도까지 돌아가도록 설계됐다.

국내에 출시되는 더 뉴 S-클래스는 디젤 모델인 S 350 d 4매틱부터 가솔린 최상위인 S 580 4매틱 롱바디까지 총 6개 라인업으로 운영된다. 가격은 부가세를 포함해 1억5400만원부터 2억7000만원이다.

최상위 하이엔드 브랜드인 더 뉴 메르세데스-마이바흐 S-클래스는 마이바흐 S 580, 마이바흐 S 580 마누팍투어, V12 엔진을 탑재한 마이바흐 S 680 등 3개 라인업으로 구성됐다. 가격은 3억1700만원부터 4억700만원에 달한다.

벤츠 코리아 관계자는 “1987년 출시 이후 국내에서 누적 10만 대 판매를 달성한 S-클래스는 내년에 국내 출시 40주년을 맞이한다”며 “이번 사전 계약 개시를 기념해 서울 성수동에 마련된 ‘메르세데스-벤츠 스튜디오 서울’에 신차를 전시하고 고객들이 차량을 직접 살펴볼 수 있도록 했다”고 전했다.