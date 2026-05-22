뱃살에 ‘위고비’, 머리는 ‘고비’…살 빠지자 탈모 시장 뜬다

GLP-1 계열 비만 치료제 열풍 탈모 부작용에 관리 시장도 급성장 “임상 데이터 결합한 전략 강화해야”

40대 직장인 A씨는 최근 다이어트를 위해 위고비·마운자로 같은 ‘글루카곤 유사 펩티드-1(GLP-1)’ 계열의 비만 치료제를 사용해볼까 고민했다. 후기를 검색해본 A씨는 비만 치료제를 안 쓰기로 결심했다. 비만 치료제를 사용한 이들 중 탈모를 겪고 있다고 토로한 이들이 적지 않았기 때문이다.

탈모가 GLP-1 계열의 비만 치료제의 직접적인 부작용인지, 영양 섭취 부족이나 체중 감량에서 비롯된 일시적 현상인지 원인은 불분명하다. 다만 GLP-1 계열의 비만 치료제를 사용하는 이들이 많은 미국에서는 최근 탈모 시장도 커지고 있는 것으로 나타났다.

22일 대한무역투자진흥공사(코트라) 뉴욕 무역관이 작성한 보고서를 보면, 미국 성인 13%가 비만·당뇨 등을 치료하기 위해 GLP-1 계열의 비만 치료제를 사용하고 있다. 미국 투자은행 JP모건은 2023년 500만명 수준이던 GLP-1 계열의 비만 치료제 사용 인구가 오는 2030년 2500만명에 이를 것으로 전망한 바 있다.

미국에서는 사용자가 많은 만큼 신조어도 생기고 있다. 대표적인 신조어로는 ‘위고비 페이스’가 있다. 위고비 페이스는 GLP-1 계열의 비만 치료제 사용에 따른 급격한 체중 감량으로 얼굴 살이 빠지면서 노화도 두드러지게 나타나는 얼굴을 말한다. 최근에는 노보노디스크의 비만 치료제 ‘오젬픽’을 딴 ‘오젬픽 헤어’라는 말도 생겼다.

보고서는 GLP-1 계열 비만 치료제 사용과 함께 탈모 관리 시장도 커지고 있다는 데 주목했다. 시장 조사 기업 ‘서카나’ 자료를 보면, GLP-1을 사용하는 가구가 그렇지 않은 가구보다 뷰티 제품에 30% 가까이 큰 비용을 지출했다.

실제 GLP-1 인기와 함께 뷰티와 건강보조제 기업의 매출도 늘고 있다. 두피 관리 제품을 판매하는 ‘케라팩터’는 전년보다 매출이 100% 증가했다. 모발 성장 영양제 브랜드인 ‘뉴트라폴’ 역시 GLP-1 사용자 증가가 매출 성장에 긍정적인 영향을 미쳤다고 분석했다.

GLP-1 사용뿐 아니라 SNS 활동이 활발한 20~40대 남성을 중심으로 탈모 관리 제품이 주목받고 있다. 시장 조사 기업 ‘모르도르 인텔리전스’ 자료를 보면, 지난해 북미 지역 탈모 관리 시장 규모는 10억5000만달러(약 1조6000억원)에 달했다. 이 자료에 따르면 탈모 관리 시장 규모는 2031년까지 연평균 7.15% 성장해 15억9000만달러(약 2조4000억원)에 이를 것으로 전망된다. 노년 인구가 증가하는 것도 탈모 관리 시장이 커지는 주요 원인 중 하나로 꼽힌다.

보고서는 기존 탈모 관리층과 달리 GLP-1 관련 탈모 관리층은 제품을 선택할 때 실제 임상 데이터와 과학적 근거를 강조한 제품 수요가 증가하고 있다는 데 주목했다. 단순 브랜드 인지도보다 ‘효능 중심 경쟁’으로 시장 패러다임이 바뀌고 있다는 것이다. 보고서는 “북미 시장 수출 기업의 경우 기능성 원료와 임상 데이터를 결합한 ‘메디컬 뷰티’ 전략을 강화할 필요가 있다”며 “특히 GLP-1 사용자 특화 제품군과 같이 특정 소비자군을 겨냥한 세분화 전략이 향후 북미 시장 진출의 중요한 차별화 포인트가 될 것”이라고 밝혔다.