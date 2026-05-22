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삼성전자 주주단체 “주주는 직원의 적 아냐…노사 합의안 주총 승인받아야”

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본문 요약

삼성전자 주주단체가 22일 삼성전자 노사의 성과급 배분 합의안을 주주총회에서 의결 받아야 한다고 주장했다.

대한민국 주주운동본부는 이날 서울 서초구 대법원 앞에서 기자회견을 열고 "노동조합과 경영진이 합의한 성과 배분안에 대해 양측이 함께 주주를 설득하고 주주총회 의결을 거쳐 승인받는다면 절차적 하자는 모두 치유된다"고 밝혔다.

본부는 노사 합의 이튿날인 지난 21일 서울 용산구 이재용 삼성전자 회장 자택 앞에서 집회를 열고 노사 합의안에 대한 법적 대응을 예고한 바 있다.

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삼성전자 주주단체 “주주는 직원의 적 아냐…노사 합의안 주총 승인받아야”

입력 2026.05.22 15:52

  • 우혜림 기자

  • 기사를 재생 중이에요

민경권 대한민국 주주운동본부 대표가 22일 서울 서초구 대법원 앞에서 기자회견을 열고 삼성전자 노사 합의안 관련 입장문을 발표하고 있다. 연합뉴스

민경권 대한민국 주주운동본부 대표가 22일 서울 서초구 대법원 앞에서 기자회견을 열고 삼성전자 노사 합의안 관련 입장문을 발표하고 있다. 연합뉴스

삼성전자 주주단체가 22일 삼성전자 노사의 성과급 배분 합의안을 주주총회에서 의결 받아야 한다고 주장했다.

대한민국 주주운동본부는 이날 서울 서초구 대법원 앞에서 기자회견을 열고 “노동조합과 경영진이 합의한 성과 배분안에 대해 양측이 함께 주주를 설득하고 주주총회 의결을 거쳐 승인받는다면 절차적 하자는 모두 치유된다”고 밝혔다.

본부는 노사 합의 이튿날인 지난 21일 서울 용산구 이재용 삼성전자 회장 자택 앞에서 집회를 열고 노사 합의안에 대한 법적 대응을 예고한 바 있다.

본부는 이날 “저희가 진정으로 호소하는 것은 사후적 응징이 아니라 사전적 상생”이라며 “주주는 적이 아니다”라고 말했다. 본부는 이어 “주주총회 의결을 통해 성과 배분안이 가결될 때 국내 어느 회사의 임직원도 받아보지 못한 주주의 적극적이고 공식적인 지지를 받게 될 것”이라며 “그것이 진정한 합의이며 신뢰”라고 했다.

주주단체는 노사 합의에 따른 성과급 배분은 대법원 판례와 상법에 어긋나 위법하다고 주장했다. 본부는 “대법원 판결에 따르면 사전 합의된 지표·산식에 따른 목표 인센티브는 임금성이 인정되지만, 경제적 부가가치 산식에 따른 성과 인센티브는 임금성이 부정된다”고 밝혔다.

본부는 그러면서 “영업이익을 비롯한 회사의 성과 자체를 재원으로 하는 어떠한 보상도 임금·급여·수당 등 노무의 대가를 지칭하는 용어로 포장될 수 없다”며 “(노사) 협약문에 등장하는 ‘특별경영성과급’이라는 표현은 법적 개념으로 성립하지 않는다”라고 했다.

본부는 “임금이 아니면서 이익도 아닌 제3의 범주를 창설할 권한은 노사 어느 쪽에도 부여되지 않았다”며 “이익·세금·배당에 우선해 회사 이익을 직접 처분하는 행위는 상법 제462조가 정한 배당 가능 이익 산정과 잔여재산 분배 질서의 근간을 무너뜨린다”고 주장했다.

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https://www.khan.co.kr/article/202605211459011

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